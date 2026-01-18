宜蘭近海20:24再發生規模3.4地震 最大震度4級
繼下午4時47分發生規模4.9地震後，宜蘭近海今晚8時24分再發生規模3.4地震，地震深度7.4公里，屬極淺層地震，最大震度4級。各地最大震度為花蓮4級、宜蘭2級。
宜蘭近海今下午4時47分發生規模4.9地震，地震深度5.9公里，屬極淺層地震，地震測報中心科長林柏佑說，本起地震位置落在和平海盆，主因為菲律賓海版塊隱沒到歐亞大陸海板塊導致，而台灣有70％地震都發生台灣東部或東部外海。
林柏佑指出，這個區域最近幾天有發生幾起地震，包含0116上午11時9分，東部海域發生規模4.6地震；今天凌晨1時1分，宜蘭近海發生規模4.7地震；今下午4時47分，宜蘭近海發生規模4.9地震。
