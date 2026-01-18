快訊

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

室內開火通風不良…年貨試吃會釀一氧化碳中毒 主辦單位曝光

宜蘭近海20:24再發生規模3.4地震 最大震度4級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
宜蘭近海今晚8時24分再發生規模3.4地震，地震深度7.4公里。圖／中央氣象署提供
宜蘭近海今晚8時24分再發生規模3.4地震，地震深度7.4公里。圖／中央氣象署提供

繼下午4時47分發生規模4.9地震後，宜蘭近海今晚8時24分再發生規模3.4地震，地震深度7.4公里，屬極淺層地震，最大震度4級。各地最大震度為花蓮4級、宜蘭2級。

宜蘭近海今下午4時47分發生規模4.9地震，地震深度5.9公里，屬極淺層地震，地震測報中心科長林柏佑說，本起地震位置落在和平海盆，主因為菲律賓海版塊隱沒到歐亞大陸海板塊導致，而台灣有70％地震都發生台灣東部或東部外海。

林柏佑指出，這個區域最近幾天有發生幾起地震，包含0116上午11時9分，東部海域發生規模4.6地震；今天凌晨1時1分，宜蘭近海發生規模4.7地震；今下午4時47分，宜蘭近海發生規模4.9地震。

地震 規模 宜蘭 花蓮

延伸閱讀

宜蘭近海今第3震！地震規模3.4 花蓮和平最大震度4級

宜蘭新月百貨停車場驚傳保時捷被砸！竟是同車號、2嫌砸錯車賠慘了

12縣市有感！宜蘭外海16:47規模4.9「極淺層地震」 氣象署：獨立事件

12縣市有感！宜蘭近海發生規模4.9地震 花蓮宜蘭震度4級

相關新聞

宜蘭近海20:24再發生規模3.4地震 最大震度4級

繼下午4時47分發生規模4.9地震後，宜蘭近海今晚8時24分再發生規模3.4地震，地震深度7.4公里，屬極淺層地震，最大...

18歲沒三高病史！他夜衝陽明山突感巨石壓胸 臉色慘白確診心肌梗塞

有18歲少年載著心儀對象夜衝陽明山看夜景，沒想到卻突發胸口悶痛，有如巨石壓頂，一路硬撐到下山走進早餐店，就醫竟確診急性心...

宜蘭近海規模4.9極淺層地震 氣象署：宜花、雙北均搖晃2至3秒

中央氣象署發布第115007號地震報告，宜蘭近海今下午4時47分發生規模4.9地震，地震深度5.9公里，屬極淺層地震，最...

冬季乾癢反覆發作 醫曝「最佳洗澡水溫度」：洗太熱、太乾淨反更糟

冬季來臨，天氣乾燥連帶皮膚也隨之乾燥，此為冬季常見問題。頤鳴堂中醫診所中醫師康涵菁表示，皮膚乾燥原因是表皮屏障受損，導致...

麻油雞煮滾就沒事？名醫曝「酒精無法全揮發」 點火燒過也沒用

寒冬進補，許多準媽媽在懷孕期間對於飲食格外謹慎，但長輩或親友常有「大火煮滾酒精就會揮發」的觀念，勸孕婦喝點燒酒雞或麻油雞無妨。然而，婦產科名醫蘇怡寧示警，這其實是錯誤迷思。他引述科學數據指出，即便經過長時間燉煮，料理中仍會殘留可觀的酒精，呼籲別再用錯誤觀念誤導孕婦。

宜蘭近海今第3震！地震規模3.4 花蓮和平最大震度4級

2026年1月18日晚間20時24分，宜蘭近海發生規模3.4淺層地震，最大震度花蓮縣和平4級，宜蘭縣最大震度2級。震源深度約7.4公里，震央位於宜蘭縣政府南方44.9公里海域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。