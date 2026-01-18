聽新聞
宜蘭近海今第3震！地震規模3.4 花蓮和平最大震度4級
宜蘭近海發生規模3.4有感地震
2026年1月18日晚間20時24分46秒，宜蘭縣近海發生一場規模3.4的淺層地震，震源深度約7.4公里，震央位於宜蘭縣政府南方約44.9公里海域。此次地震在花蓮縣和平地區感受到最大震度4級，宜蘭縣部分地區則感受到2級震度，有部分民眾察覺搖晃。
最大震度4級地區:花蓮縣,最大震度2級地區:宜蘭縣
因震度達4級，當地民眾可感受到相當程度的搖晃，部分居民可能會因搖晃而感到不安，建議遇有類似中震發生時，盡量尋找堅固家具下方掩護，避免靠近窗戶。房屋內的重物及傢俱可能會稍有移動，請注意安全。
2級地區的搖晃則較輕微，通常為電燈及懸掛物小幅晃動，民眾感受較溫和，適合檢查居家安全狀況。
防震安全提醒
發生4級以上地震時，室內民眾應迅速採取趴下、掩護、穩住的防震動作，不要慌忙跑出室外，以免受傷。車輛行駛時，應平穩減速停靠安全處，避免急剎車。地震後請檢查家中瓦斯、水電管線是否安然無損，如發現異常立即通報相關單位。
本次地震屬於淺層地震，能量釋放較小，後續有無餘震仍需持續關注，勿因初震減少警覺。
▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）
