唐玲挺過胃癌第四期 身心靈重建靠飲食、運動、心理諮商

藝人唐玲2019年罹患胃癌第4期，她分享從鬼門關走回來的治療過程，包括8次化療、切除膽囊及三分之二的胃。但2022年復發並轉移至卵巢，再次進入手術室，子宮及卵巢都沒了，更因為做過胃腸改道手術，錯誤飲食診斷出糖尿病前期。

歷經一次次打擊，唐玲表示，唯有強大的心理健康才能提升正向的心理調適，挺過治療難關。「7年前確診時，腦袋一團亂，完全不知道該怎麼辦，在醫院剛好看到心理諮商課程，會談後確實得到安慰。」。4年前第二次復發，且是癌症第四期，心裡怕得要命，簡直是掉入人生低谷，所幸，靠著心理諮詢激發生存鬥志。

「化療有哪些副作用？罹癌最後會怎麼過世？人生該怎麼繼續？」唐玲說，心中有一萬個為什麼，心理諮商師一一梳理問題，包括罹癌後的人生重點排序，這一點讓她領悟到，生病是重新檢視與調整價值觀的契機，於是把對疾病的恐懼轉向對生命的珍惜，全面調整飲食生活、規律運動，並立志考取高階健康管理師證照。

唐玲表示，心理諮商對癌友來說太重要了，各種混亂及不確定感，很需要有人指引明燈，透過理解情緒、尋求支持與專業協助，慢慢學習與疾病共存。而即使癌症治療超過5年，還是會反覆害怕不安，代表癌後的照護不應僅止於身體康復，更要持續進行心理陪伴與生命意義重建。

癌症希望基金會附設心理諮商所所長葉北辰說，與疾病共處，就是要接納「生病」是生命的一部分，進而建構出新的生活模式。情緒照顧是腫瘤治療重要的一環，因為自己在學生時期罹患淋巴癌，更有同理心關懷癌症病患，尤其癌症真正的痊癒，除了沒有病痛，正要療癒自己，放下心理糾結。

癌症多年來蟬聯國人10大死因之首，葉北辰表示，民眾除了增進防癌知識，也要重視心理健康。確診的驚嚇、恐慌、無助感是癌友常見的心理困境，在增進心理健康的第一關，政府就應該積極介入，提供心理諮商資源，不論是一對一諮商，或家庭諮商、團體諮商等方式，及早協助處理身心困擾，才不會因調適困難而發展出憂鬱症狀。