快訊

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

室內開火通風不良…年貨試吃會釀一氧化碳中毒 主辦單位曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

唐玲挺過胃癌第四期 身心靈重建靠飲食、運動、心理諮商

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
藝人唐玲分享罹癌心路歷程，靠著心理諮詢激發生存鬥志。本報資料照片
藝人唐玲分享罹癌心路歷程，靠著心理諮詢激發生存鬥志。本報資料照片

藝人唐玲2019年罹患胃癌第4期，她分享從鬼門關走回來的治療過程，包括8次化療、切除膽囊及三分之二的胃。但2022年復發並轉移至卵巢，再次進入手術室，子宮及卵巢都沒了，更因為做過胃腸改道手術，錯誤飲食診斷出糖尿病前期。

歷經一次次打擊，唐玲表示，唯有強大的心理健康才能提升正向的心理調適，挺過治療難關。「7年前確診時，腦袋一團亂，完全不知道該怎麼辦，在醫院剛好看到心理諮商課程，會談後確實得到安慰。」。4年前第二次復發，且是癌症第四期，心裡怕得要命，簡直是掉入人生低谷，所幸，靠著心理諮詢激發生存鬥志。

「化療有哪些副作用？罹癌最後會怎麼過世？人生該怎麼繼續？」唐玲說，心中有一萬個為什麼，心理諮商師一一梳理問題，包括罹癌後的人生重點排序，這一點讓她領悟到，生病是重新檢視與調整價值觀的契機，於是把對疾病的恐懼轉向對生命的珍惜，全面調整飲食生活、規律運動，並立志考取高階健康管理師證照。

唐玲表示，心理諮商對癌友來說太重要了，各種混亂及不確定感，很需要有人指引明燈，透過理解情緒、尋求支持與專業協助，慢慢學習與疾病共存。而即使癌症治療超過5年，還是會反覆害怕不安，代表癌後的照護不應僅止於身體康復，更要持續進行心理陪伴與生命意義重建。

癌症希望基金會附設心理諮商所所長葉北辰說，與疾病共處，就是要接納「生病」是生命的一部分，進而建構出新的生活模式。情緒照顧是腫瘤治療重要的一環，因為自己在學生時期罹患淋巴癌，更有同理心關懷癌症病患，尤其癌症真正的痊癒，除了沒有病痛，正要療癒自己，放下心理糾結。

癌症多年來蟬聯國人10大死因之首，葉北辰表示，民眾除了增進防癌知識，也要重視心理健康。確診的驚嚇、恐慌、無助感是癌友常見的心理困境，在增進心理健康的第一關，政府就應該積極介入，提供心理諮商資源，不論是一對一諮商，或家庭諮商、團體諮商等方式，及早協助處理身心困擾，才不會因調適困難而發展出憂鬱症狀。

癌症治療 心理諮商 胃癌

延伸閱讀

10年老菸槍必看！Andy老師戒菸20天實錄：心悸、焦慮與「魔王第17天」怎麼撐過？

阿諾認了隆乳！遭酸「假奶有什麼好看」霸氣回擊 米可白、唐玲留言暖哭

陳美鳳獻唱「繁華攏是夢」 親掏腰包幫弱勢長輩換床墊

2026年胃癌正式納入第6癌篩 每年估逾60萬人受惠

相關新聞

宜蘭近海20:24再發生規模3.4地震 最大震度4級

繼下午4時47分發生規模4.9地震後，宜蘭近海今晚8時24分再發生規模3.4地震，地震深度7.4公里，屬極淺層地震，最大...

18歲沒三高病史！他夜衝陽明山突感巨石壓胸 臉色慘白確診心肌梗塞

有18歲少年載著心儀對象夜衝陽明山看夜景，沒想到卻突發胸口悶痛，有如巨石壓頂，一路硬撐到下山走進早餐店，就醫竟確診急性心...

宜蘭近海規模4.9極淺層地震 氣象署：宜花、雙北均搖晃2至3秒

中央氣象署發布第115007號地震報告，宜蘭近海今下午4時47分發生規模4.9地震，地震深度5.9公里，屬極淺層地震，最...

冬季乾癢反覆發作 醫曝「最佳洗澡水溫度」：洗太熱、太乾淨反更糟

冬季來臨，天氣乾燥連帶皮膚也隨之乾燥，此為冬季常見問題。頤鳴堂中醫診所中醫師康涵菁表示，皮膚乾燥原因是表皮屏障受損，導致...

麻油雞煮滾就沒事？名醫曝「酒精無法全揮發」 點火燒過也沒用

寒冬進補，許多準媽媽在懷孕期間對於飲食格外謹慎，但長輩或親友常有「大火煮滾酒精就會揮發」的觀念，勸孕婦喝點燒酒雞或麻油雞無妨。然而，婦產科名醫蘇怡寧示警，這其實是錯誤迷思。他引述科學數據指出，即便經過長時間燉煮，料理中仍會殘留可觀的酒精，呼籲別再用錯誤觀念誤導孕婦。

宜蘭近海今第3震！地震規模3.4 花蓮和平最大震度4級

2026年1月18日晚間20時24分，宜蘭近海發生規模3.4淺層地震，最大震度花蓮縣和平4級，宜蘭縣最大震度2級。震源深度約7.4公里，震央位於宜蘭縣政府南方44.9公里海域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。