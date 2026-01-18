快訊

SNQ國家生技醫療品質獎揭曉 國泰醫院病人等待時間大降73%

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國泰醫院榮獲國家生技醫療品質獎銅獎及11項SNQ標章，展現智慧醫療成果。圖／國泰醫院提供
國泰醫院榮獲國家生技醫療品質獎銅獎及11項SNQ標章，展現智慧醫療成果。圖／國泰醫院提供

智慧工具導入醫療體系，大幅提升營運效率，包括病人等待看病的時間也縮短了！國泰醫院致力發展數位化，今年榮獲國家生技醫療品質獎銅獎及11項SNQ標章，涵蓋心血管手術、癌症治療、罕病照護、慢性病整合、智慧醫療與生殖醫學等多元領域，成果亮眼。

國泰醫院院長簡志誠表示，AI正快速改變當前醫療服務樣態，尤其科技帶動各種創新醫療。今年國泰醫院榮獲國家品質標章銅獎及11項SNQ標章，不僅是對醫院團隊努力的肯定，更展現醫院在不同面向耕耘的全面建樹，未來也將持續推動智慧醫療與永續照護，強化醫療韌性。

國泰醫院獲得銅獎的主題為「智能管理引領器械革新—導入人因工程提升醫療設備周轉率」，透過智慧醫療系統整合即時定位技術，成功跳脫傳統供應物流模式，打造器械行動化的智能醫療環境。導入人因工程設計後，設備定位率、盤點率與維修率皆達100%，設備搜尋時間由20分鐘縮短至1.6分鐘，盤點時間由16小時縮短至2.8小時。

數據資料顯示，病人平均等待時間縮短73%，醫療作業時間減少78%，大幅提升醫療效率與病人照護品質。系統同時建置設備電子履歷與自動化盤點機制，以支援採購決策與資源永續管理。這項計畫不僅獲得國際期刊刊登，更獲選世界醫院聯盟「最佳創新方案」，成為國際醫務管理領域的典範。

另外，11項SNQ標章包括心血管外科率先運用雙側順行性腦血流灌注技術，術後神經損傷率為零；生殖醫療方面，透過精子結合力測試有效降低顯微注射比例，受精率提升至9成以上。癌症治療上，建置多癌別放療副作用分析系統，放射治療完成率自86.5%提升至91.9%。

而在罕病照護上，建立VHL症候群精準照護模式，通報率佔全國近半。慢性病整合照護的部分，推動共管模式，腎病篩檢完成率達73.12%，病人滿意度高達97%。國泰醫院的疝氣修補策略、血管瘤治療、AI語音助理病歷系統與敗血症AI決策輔助系統等領域，亦有亮眼成果。

