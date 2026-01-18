快訊

18歲沒三高病史！他夜衝陽明山突感巨石壓胸 臉色慘白確診心肌梗塞

中央社／ 台北18日電
陽明山夜景。聯合報系資料照
陽明山夜景。聯合報系資料照

有18歲少年載著心儀對象夜衝陽明山看夜景，沒想到卻突發胸口悶痛，有如巨石壓頂，一路硬撐到下山走進早餐店，就醫竟確診急性心肌梗塞，原來是心臟血管「抽筋」導致。

在許多大學生的回憶裡，陽明山夜景是青春的代號，振興醫院近期在臉書貼文分享，有名無三高病史的大一學生，載著心儀對象夜衝陽明山，但在情緒亢奮與連續熬夜的疲憊交織下，胸口突發如巨石壓頂般的悶痛。

這名少年為了自尊心硬撐到山下，但踏入早餐店時已臉色慘白，就醫才發現冠狀動脈已完全堵塞。振興醫院指出，所幸該患者血管彈性尚佳，經藥物緊急放鬆血管後撿回一命。

提到「心肌梗塞」時，不少人會直覺認為是「血管塞住」。振興醫院說明，在醫學專業領域，其實心肌梗塞可以細分為5種類型。其中最常見的第1型心肌梗塞，通常是因為冠狀動脈內的斑塊破裂或侵蝕，引發血栓形成，直接阻斷血流，就像是水管內部結構毀壞造成的無預警阻塞。

第2型心肌梗塞與「供需失衡」有關，振興醫院指出，這並非血管本身突然破裂，而是因為心臟的氧氣需求過高或供應不足，導致心肌因長期缺氧受損。

第3型心肌梗塞，振興醫院說明，通常是指發生突然且不可預期的心臟驟停；第4型發生在進行心導管手術的過程中或之後；第5型則是與心臟外科手術（如繞道手術）相關。

振興醫院指出，這名少年心肌梗塞的原因，就是因作息劇變、飲酒及交感神經高度興奮所誘發的「心血管痙攣」。這種情況就像心臟血管在「抽筋」，會導致心臟暫時缺氧並引起胸悶、冷汗，嚴重時甚至會誘發致命的心律不整或猝死。

振興醫院心臟醫學中心心臟血管內科主任曹殿萍告訴中央社記者，心血管痙攣就是屬於第2型心肌梗塞，血管因細胞離子含量變化等原因突然收縮，導致血流過不去，治療上需透過鈣離子阻斷劑等藥物幫助平滑肌放鬆。

振興醫院提醒，這類痙攣常在半夜或清晨發生，常見誘因包含吸菸、壓力、熬夜、低溫刺激或飲酒，即便症狀有時會在幾分鐘後自行緩解，但其危險性不容輕忽。提醒年輕人，當身體發出胸悶警訊時，及時就醫才是真正的成熟表現，別讓一時的面子成為無法彌補的遺憾。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

