春節返鄉一位難求 金門縣府再協調第3波加班機明日9時開搶

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
春節連假第3波加班機，規畫加開北金雙向尖峰時段來回航班36架次，另增開中金來回航班4架次，合計40架次，可提供4454個座位，明天上午9時起統一開放民眾訂位。記者蔡家蓁／攝影
春節連假第3波加班機，規畫加開北金雙向尖峰時段來回航班36架次，另增開中金來回航班4架次，合計40架次，可提供4454個座位，明天上午9時起統一開放民眾訂位。記者蔡家蓁／攝影

115年春節連續假期長達9天，不少民眾決定返鄉。為協助鄉親順利返金過節，金門縣政府在第2波加班機開放訂位後，隨即啟動未訂妥機位需求調查，1月14日由觀光處處長許績鑫代表縣長陳福海，率隊親赴民航局，與各航空公司協調爭取春節第3波加班機，規畫加開北金、中金雙向尖峰時段來回航班40架次，可提供4454個座位，明天上午9時起統一開放民眾訂位。

縣府統計，1月7日至13日受理登記需求，以台北－金門航線為大宗。由於今年春節疏運期間，各航空公司在正班機及前兩波加班機訂位時，已釋出大部分運能，機位相對吃緊。經縣府多方奔走協調，並在航空公司同意保障各航班實際搭載人數後，終於在緊湊時程中調度出第3波春節加班機。

第3波加班機規畫加開北金雙向尖峰時段來回航班36架次，另增開中金來回航班4架次，合計40架次，可提供4454個座位，並訂於1月19日（星期一）上午9時起統一開放民眾訂位。

縣府提醒，由於此波加班機座位有限，預期將在短時間內被訂購一空，請民眾提前做好心理準備，縣府也將持續視實際需求，與航空公司協調，爭取加開班機，全力協助鄉親返鄉過年。

縣府同時呼籲，民眾完成訂位後，務必於3日內完成開票，避免遭航空公司取消訂位；此外，第3波加班機之開票與使用限制，與前兩波春節管制期間規定相同；凡屬春節尖峰時段的台金航線機票（2月13日至18日台灣出發往金門、2月18日至23日金門出發往台灣），均加註「限當日當班次有效」、「須於航班起飛前辦理退票」、「逾期作廢」等限制，以防止重複訂位影響多數旅客權益。

縣府也再次提醒鄉親，務必事先訂妥機位，避免長時間在機場候補；搭機當日請提早到場報到，並攜帶身分證件，以確保行程順利。

春節連假第3波加班機，規畫加開北金雙向尖峰時段來回航班36架次，另增開中金來回航班4架次，合計40架次，可提供4454個座位。記者蔡家蓁／翻攝
春節連假第3波加班機，規畫加開北金雙向尖峰時段來回航班36架次，另增開中金來回航班4架次，合計40架次，可提供4454個座位。記者蔡家蓁／翻攝

