宜蘭近海規模4.9極淺層地震 氣象署：宜花、雙北均搖晃2至3秒

中央氣象署發布第115007號地震報告，宜蘭近海今下午4時47分發生規模4.9地震，地震深度5.9公里，屬極淺層地震，最大震度4級。地震測報中心科長林柏佑表示，地震發生期間，宜花、雙北均搖晃2至3秒。

各地最大震度為花蓮、宜蘭4級，南投、台中、新北、台北2級，桃園、竹縣、苗栗、基隆、彰化、雲林1級。

林柏佑表示，宜蘭南澳及花蓮和平最大震度4級，搖晃時間約2至3秒，台北及新北最大震度2級，搖晃時間2至3秒。

這個區域最近幾天有發生幾起地震，包含0116上午11時9分，東部海域發生規模4.6地震；今天凌晨1時1分，宜蘭近海發生規模4.7地震。

林柏佑說，本起地震位置落在和平海盆，主因為菲律賓海版塊隱沒到歐亞大陸海板塊導致，而台灣有70％地震都發生台灣東部或東部外海。

林柏佑表示，查看該區域歷史地震，近期發生超過規模6的地震，是在2024年5月10日規模6.01地震；林柏佑說，本起地震非1227規模7強震的餘震，由於位置較南邊且屬於淺層地震，初判為獨立事件。