12縣市有感！宜蘭外海16:47規模4.9「極淺層地震」 氣象署：獨立事件
中央氣象署發布第115007號地震報告，宜蘭外海今下午4時47分發生規模4.9地震，地震深度5.9公里，屬極淺層地震，最大震度4級。地震測報中心主任吳健富表示，初判為獨立事件，下午5時50分將會召開記者會說明。
各地最大震度為花蓮、宜蘭4級，南投、台中、新北、台北2級，桃園、竹縣、苗栗、基隆、彰化、雲林1級。
地震測報中心主任吳健富表示，本起地震非1227規模7強震的餘震，由於位置較南邊且屬於淺層地震，初判為獨立事件。
吳健富說，本起地震主因為菲律賓海版塊隱沒到歐亞大陸海板塊導致，而台灣有70％地震都發生在此區域。
至於後續有無餘震？吳健富表示，海平海盆有蠻多規模4.7至4.9大小等級的地震，因此還是要請民眾多注意地震來臨時的防護措施。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言