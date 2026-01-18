12縣市有感！宜蘭外海16:47規模4.9「極淺層地震」 氣象署：獨立事件

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
宜蘭外海今下午4時47分發生規模4.9地震。圖／中央氣象署提供
宜蘭外海今下午4時47分發生規模4.9地震。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第115007號地震報告，宜蘭外海今下午4時47分發生規模4.9地震，地震深度5.9公里，屬極淺層地震，最大震度4級。地震測報中心主任吳健富表示，初判為獨立事件，下午5時50分將會召開記者會說明。

各地最大震度為花蓮、宜蘭4級，南投、台中、新北、台北2級，桃園、竹縣、苗栗、基隆、彰化、雲林1級。

地震測報中心主任吳健富表示，本起地震非1227規模7強震的餘震，由於位置較南邊且屬於淺層地震，初判為獨立事件。

吳健富說，本起地震主因為菲律賓海版塊隱沒到歐亞大陸海板塊導致，而台灣有70％地震都發生在此區域。

至於後續有無餘震？吳健富表示，海平海盆有蠻多規模4.7至4.9大小等級的地震，因此還是要請民眾多注意地震來臨時的防護措施。

