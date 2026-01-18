12縣市有感！宜蘭近海發生規模4.9地震 花蓮宜蘭震度4級

提到愛玉，大多數人腦中浮現的畫面都是加了檸檬、冰塊的夏日消暑聖品。不過，這項台灣特有的天然食材其實還有鮮為人知的「熱食」潛力。農糧署近日發文打破迷思，指出天然愛玉凍不僅耐熱性佳，且富含膳食纖維，每100公克熱量更低至2大卡，冬天將其丟入火鍋或煮成熱湯，口感依舊Q彈，是不少老饕才知道的隱藏版吃法。

