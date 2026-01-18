想靠辣椒素提升代謝？ 醫：錯誤加辣飲食恐致肥胖

天氣轉冷又到了吃麻辣鍋的季節，醫師提醒，辣椒中的辣椒素有產熱效應能短暫提升代謝，但若料理伴隨大量油脂，或以含糖飲料緩解辛辣刺激，錯誤的加辣飲食反而可能造成肥胖。

開業內科暨減重專科醫師陳威龍透過新聞稿表示，一項刊登於期刊Healthcare的研究，以嗜辣的墨西哥蒂華納（Tijuana）地區為對象的研究發現，每日攝取高劑量辣椒素的人，其身體脂肪指數（BAI）高出偶爾吃辣者約1.17倍。

陳威龍說明，這項研究調查221名成年人，其每日平均辣椒素攝取量高達152.44毫克，明顯高於其他地區，如韓國相關研究中的78.67毫克。研究團隊在排除糖尿病、心血管疾病、甲狀腺疾病與消化道潰瘍等病史，以及吸菸或過量飲酒者後，分析辣椒素攝取量與肥胖及脂肪肝指標之間的關聯。

結果顯示，日常辣椒素攝取量越高，身體質量指數（BMI）、臀圍、身體脂肪指數（BAI）與脂肪肝指數（FLI）反而越高。以每日攝取高劑量辣椒素者（400到900毫克）為例，其BAI為26.9、BMI為30.5，高於偶爾吃辣者的22.9與27.4。

研究團隊分析，核心問題在於長期搭配的飲食型態。因當地常見的辣椒醬或辣味料理，多半伴隨大量油脂；為了緩解辛辣刺激，也容易搭配高碳水食物或含糖飲料，加上辣味本身可能刺激食慾，使嗜辣從單純調味，逐漸轉變為促進進食的誘因。

陳威龍說明，吃辣是否影響減重效果，與搭配食物的選擇與吃法密切相關。他指出，去年刊登於期刊Food Quality and Preference的另一篇研究，則以紅椒粉（paprika）作為辣味來源，發現其在口腔產生的灼熱感，其實還具有降低進食速度的作用，單餐進食量平均可減少約11%至25%。

想吃辣，陳威龍提出3大原則，第1是遠離地雷，避開高油湯底、濃稠辣醬與高度加工的辣味食品；第2是回歸原型，選擇新鮮辣椒或天然辣椒粉，單純取其風味與味蕾刺激；第3為溫和替代，對於腸胃敏感或不吃辣者，可改以同屬番椒的青椒、黃椒、紅椒等甜椒入菜。