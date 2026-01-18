快訊

獨／三峽貨車撞機車釀1死1傷今相驗 肇事駕駛低頭沉默不發一語

演《功夫》反派翻紅！「火雲邪神」梁小龍享壽77歲 家屬低調處理後事

考驗文言文功底！學測國文「細節滿滿」解答一次看 考生喊難：心裡很沒底

想靠辣椒素提升代謝？ 醫：錯誤加辣飲食恐致肥胖

中央社／ 台北18日電
辣椒。圖／AI生成
辣椒。圖／AI生成

天氣轉冷又到了吃麻辣鍋的季節，醫師提醒，辣椒中的辣椒素有產熱效應能短暫提升代謝，但若料理伴隨大量油脂，或以含糖飲料緩解辛辣刺激，錯誤的加辣飲食反而可能造成肥胖。

開業內科暨減重專科醫師陳威龍透過新聞稿表示，一項刊登於期刊Healthcare的研究，以嗜辣的墨西哥蒂華納（Tijuana）地區為對象的研究發現，每日攝取高劑量辣椒素的人，其身體脂肪指數（BAI）高出偶爾吃辣者約1.17倍。

陳威龍說明，這項研究調查221名成年人，其每日平均辣椒素攝取量高達152.44毫克，明顯高於其他地區，如韓國相關研究中的78.67毫克。研究團隊在排除糖尿病、心血管疾病、甲狀腺疾病與消化道潰瘍等病史，以及吸菸或過量飲酒者後，分析辣椒素攝取量與肥胖及脂肪肝指標之間的關聯。

結果顯示，日常辣椒素攝取量越高，身體質量指數（BMI）、臀圍、身體脂肪指數（BAI）與脂肪肝指數（FLI）反而越高。以每日攝取高劑量辣椒素者（400到900毫克）為例，其BAI為26.9、BMI為30.5，高於偶爾吃辣者的22.9與27.4。

研究團隊分析，核心問題在於長期搭配的飲食型態。因當地常見的辣椒醬或辣味料理，多半伴隨大量油脂；為了緩解辛辣刺激，也容易搭配高碳水食物或含糖飲料，加上辣味本身可能刺激食慾，使嗜辣從單純調味，逐漸轉變為促進進食的誘因。

陳威龍說明，吃辣是否影響減重效果，與搭配食物的選擇與吃法密切相關。他指出，去年刊登於期刊Food Quality and Preference的另一篇研究，則以紅椒粉（paprika）作為辣味來源，發現其在口腔產生的灼熱感，其實還具有降低進食速度的作用，單餐進食量平均可減少約11%至25%。

想吃辣，陳威龍提出3大原則，第1是遠離地雷，避開高油湯底、濃稠辣醬與高度加工的辣味食品；第2是回歸原型，選擇新鮮辣椒或天然辣椒粉，單純取其風味與味蕾刺激；第3為溫和替代，對於腸胃敏感或不吃辣者，可改以同屬番椒的青椒、黃椒、紅椒等甜椒入菜。

脂肪肝 醫師 辣椒

延伸閱讀

體脂肪過剩恐增13種癌症風險 營養師：1常見指數過高成關鍵因素

海巡女下士怕BMI超標 竟多年偽造體檢表…涉犯重罪下場曝

減重控熱量卻卡關 營養師點出一關鍵

嘉義長庚打造學童健康防護網 BMI改善率逾7成

相關新聞

冬季乾癢反覆發作 醫曝「最佳洗澡水溫度」：洗太熱、太乾淨反更糟

冬季來臨，天氣乾燥連帶皮膚也隨之乾燥，此為冬季常見問題。頤鳴堂中醫診所中醫師康涵菁表示，皮膚乾燥原因是表皮屏障受損，導致...

早上吃麵包昏昏欲睡！ 營養師推3大完美菜單：蛋白質是關鍵

許多上班族為了趕時間，早餐往往隨手抓個麵包或飯糰果腹，但這種「純澱粉」的飲食方式，常讓人還沒撐到中午就飢腸轆轆，甚至出現昏昏欲睡的疲憊感。對此，營養師楊斯涵建議，早餐應改變策略，將重點放在「蛋白質」的攝取，不僅能延緩飢餓感，還能提升工作專注力，她也大方公開3種適合不同族群的高蛋白早餐搭配公式。

麻油雞煮滾就沒事？名醫曝「酒精無法全揮發」 點火燒過也沒用

寒冬進補，許多準媽媽在懷孕期間對於飲食格外謹慎，但長輩或親友常有「大火煮滾酒精就會揮發」的觀念，勸孕婦喝點燒酒雞或麻油雞無妨。然而，婦產科名醫蘇怡寧示警，這其實是錯誤迷思。他引述科學數據指出，即便經過長時間燉煮，料理中仍會殘留可觀的酒精，呼籲別再用錯誤觀念誤導孕婦。

搶春節高鐵票官網癱瘓 他實測「1分鐘訂票」神技：真的不會卡

距離春節僅剩數周，高鐵返鄉車票一開賣，搶票民眾就湧入系統，導致官網、APP癱瘓，許多民眾等待超過半小時仍無法完成購買。對此，一名網友在Threads分享自己的實測經驗，表示只需一分鐘就能順利訂票，甚至還附上操作影片，並將多一張的車票，原價轉讓給其他網友。

寒流來襲想吃甜湯？ 農糧署教做「熱愛玉」：加這3樣食材暖身又Q彈

提到愛玉，大多數人腦中浮現的畫面都是加了檸檬、冰塊的夏日消暑聖品。不過，這項台灣特有的天然食材其實還有鮮為人知的「熱食」潛力。農糧署近日發文打破迷思，指出天然愛玉凍不僅耐熱性佳，且富含膳食纖維，每100公克熱量更低至2大卡，冬天將其丟入火鍋或煮成熱湯，口感依舊Q彈，是不少老饕才知道的隱藏版吃法。

全台巴金森氏症患者約8萬人 醫：減輕行動緩慢採規律運動是關鍵

全台巴金森氏症患者約8萬人，病人常有手部發抖、四肢僵直和行動緩慢等症狀。台灣動作障礙學會今舉辦2026學術研討會，會議中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。