提升癌症存活率 AI分析各國關鍵因素

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】各國癌症存活關鍵都不同！美國一項跨國癌症比較研究運用人工智慧與機器學習，分析全球185個國家對癌症健康的投資，包括巴西應以擴大全民健康覆蓋範圍為防癌目標，日本、美國和英國則需繼續維持醫療體系的運作。這項研究可有助各國更有效分配醫療資源並降低癌症死亡率

癌症存活國家比較

今日科學》報導，美國紐約紀念斯隆凱特琳癌症中心首次利用人工智慧與機器學習模型，分析全球癌症存活率的比較差異，其目標是找出各國最具影響力的醫療系統因素，並提供可行的政策建議。其中，放射治療可及性、全民健康覆蓋和經濟實力是提升癌症存活率的核心因素。

研究團隊分析185個國家的癌症發生率與死亡率，並結合世衛組織、世界銀行和聯合國等醫療系統數據。另外，該團隊使用死亡率與發生率比 (MIR) 作為癌症照護成效指標，並以SHAP解釋法量化各因素對結果的貢獻。

研究指出，巴西的全民健康覆蓋與死亡率/發病率比值的改善呈現最強的正相關關係，研究人員建議擴大全民健康覆蓋範圍應成為巴西的首要任務。然而，日本、美國和英國的情況則有所不同，這些國家幾乎所有醫療體系因素都與癌症治療效果的改善有關。

醫療投資政策制定

每日科學》報導，這項比較研究提供各國政策制定者一個數據驅動的路線圖，不同國家需依自身情境聚焦於最具影響力的醫療投資，將有助在有限資源下最大化癌症存活率。

該研究第一作者帕特爾表示，隨著全球癌症負擔增加，這個模式幫助各國在有限資源下發揮最大效益，並將複雜數據轉化為可理解且可執行的建議，讓政策制定者能精確地實現公共衛生。

【更多精采內容，詳見

癌症治療 死亡率

