全台巴金森氏症患者約8萬人 醫：減輕行動緩慢採規律運動是關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣動作障礙學會理事陳柔賢說，巴金森氏症患者若能透過「運動」更能延緩病情，改善生活品質。示意圖。本報資料照片
台灣動作障礙學會理事陳柔賢說，巴金森氏症患者若能透過「運動」更能延緩病情，改善生活品質。示意圖。本報資料照片

全台巴金森氏症患者約8萬人，病人常有手部發抖、四肢僵直和行動緩慢等症狀。台灣動作障礙學會今舉辦2026學術研討會，會議中針對巴金森氏症患者運動及音樂治療多加討論。台灣動作障礙學會理事陳柔賢說，運動對巴金森氏症患者十分重要，但「運動不在於強度、時間，而是規律」，若患者從事復健運動過於無聊，還可搭配音樂治療，賦予趣味性，逐漸改善步態行走情形。

今於研討會中，彰濱秀傳醫院神經內科主任魏誠佑表示，其最新研究，巴金森氏症患者若每周三天以上，每次走15至30分鐘，步數約1500至3000步，可以降低罹患失智症風險38%，如果認為走路不夠，還可以搭配爬階等訓練，並提醒運動應兼顧有氧、平衡、伸展及體力訓練等四大運動。

台灣動作障礙學會理事、林口長庚醫院神經內科部動作障礙科教授級主治醫師陳柔賢說，巴金森氏症是一種進行性的神經退化性疾病，目前沒有任何治療藥物，或任何的治療可以減緩疾病的進程。

陳柔賢舉例，巴金森氏症患者與疾病的關係，有如一名賭客（巴金森氏病患者）和莊家（巴金森氏症）賭博，這是一定輸的，但如何能在一定輸的情形下，感受可以不難過，也就是賭本要雄厚。如何增加賭本，目前知道唯一的方式就是「運動」，且不需要強度或規則，但最重要的是「規律」。

巴金森氏症患者每天做運動十分重要，更需及早開始。陳柔賢說，巴金森氏症患者離不開四動，包括「勞動」、「活動」、「運動」及「復健」。首先，罹患巴金森氏症後可能無法上班，「勞動」自然減少，而活動是到外面買菜、與人聊天，去爬山或逛百貨公司等這是活動，就會大量增加。

因此，以運動減緩巴金森氏症，陳柔賢建議，患者應早上、下午各運動30分鐘，其中固定走路20分鐘，但病人常說「我不能走啊、我都沒力氣」，他說，病人不用一直走，如果走路累了就休息，盡量走20分鐘，走完了再做體操5到10分鐘體操，連續三個月後，病人症狀都可以改善。

陳柔賢說，走路運動時，每一步的步伐應比平時買菜等活動時步距大，也就是說，每跨出一步的腳跟要先著地，並距離超過另一腳的腳尖，而重點是要讓病人可以做簡單，不能太複雜的運動，一旦如果無法持續運動，就會漸漸走向「復健」。

陳柔賢指出，「運動不在於強度、時間，而是規律」，如每天搭捷運時提早兩站下車走路，每天持續這樣做自然就看得到效果，運動減緩巴金森氏症壞者退化機轉，包括降低神經發炎反應、增加神經滋養因子，促進突出神經元活性等，均可以加強患者的神經反應。若患者從事復健運動過於無聊，可以搭配音樂治療，增加趣味性，並利用音樂逐漸增加走路的速度。

台灣音樂治療學會常務理事、成大醫院音樂治療師劉又瑄說，音樂治療並非一般所想像的，給予患者聽音樂就好，以巴金森氏症患者復健所需的是神經學音樂治療，配合音樂的節奏達到復健的效果，如步態訓練、認知功能、精細動作，或是重新找回說話的能力，讓患者行動等功能得以維持。

運動 患者 巴金森氏症

