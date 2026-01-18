墾丁凱撒夜訪沙蟹生態導覽惹議 墾管處籲不捕捉、不干擾與不破壞

有網友近日在threads社群發文，本月16日晚間墾丁凱撒大飯店員工帶旅客夜間在小灣沙灘捕寄居蟹，指稱住客一隻手拿手電筒、一手提水桶，水桶內有數隻寄居蟹與螃蟹，發文寫著，飯店無視墾管處保護生態，並附上影片，引發熱議。墾丁凱撒大飯店第一時間留言致歉。墾管處也將調查。

墾管處表示，獲報後立即通知業者停止這類行為，並改善導覽的流程與方法，將檢視活動內容，若有違法，將依違反國家公園法第13條第2款處以3000元罰鍰。墾管處呼籲，國家公園內從事遊憩活動，以拍照記錄為最佳的保育行為，夜間觀察與生態導覽，以不捕捉、不干擾、不破壞生態為原則，保護珍貴生態資源。

墾丁凱撒大飯店今發聲明指出，飯店規畫夜訪沙蟹生態導覽，近日因相關畫面在社群平台引發討論與關注，「我們願意承擔者責任，也在第一時間向社會大眾致歉」。

墾丁凱撒大飯店表示，夜訪沙蟹活動在飯店內持續舉辦約3年，本意希望在導覽人員陪同下，引導旅客認識墾丁除自然風貌外，夜間生態多樣性，讓旅程中多一分理解與尊重自然的體驗，過往亦獲得不少親子與旅客回饋肯定。

對於網友們實質且具體的回饋，墾丁凱撒大飯店表示，他們清楚明白活動形式與實際視覺呈現，確實可能與原本初衷產生落差，這是在規畫與溝通上的不足。飯店已即刻著手檢討並優化相關活動內容，包括導覽流程、說明方式及整體呈現，未來會以更清楚被理解、也更符合大眾期待的方式進行。

聲明指出，墾丁凱撒大飯店未來持續投入環境保育與生態教育相關行動，並在國家公園環境保護精神下，謹慎規畫每項旅遊體驗，陪伴旅客以尊重自然的態度，親近並認識珍貴的土地。

夜間導覽行程為住客付費報名參加，每場次最多20名，一人收費150元；墾丁的小灣沙灘由墾丁凱撒大飯店負責維管，是開放式場域，位在墾丁大街末端，墾丁凱撒大飯店正前方。