過年買氣增+產地減產 蛋價連兩周漲 明起再漲2元

前陣子強烈大陸冷氣團及寒流接連來襲，造成部分蛋雞產蛋量減少，加上農曆春節前需求增加，蛋價調漲3元，台北市蛋商公會今表示，由於過年前買氣略漲加上產地出現禽流感疫情，明起蛋價再漲2元，每斤批發價與產地價將分別來到44元與34.5元。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，前陣子受強烈大陸冷氣團與寒流的影響下，蛋雞產地溫差相當大，蛋雞因溫差緊迫而導致產量略減少，因此調漲3元；今天蛋商公會與產業開會，因過年前雞蛋買氣略增，而中南部產區也開始出現禽流感疫情，產量有所減少，且市場上調度頻繁，因此決議明起每斤蛋價再漲2元，批發價來到44元，產地價周三起漲至34.5元。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前國內產蛋母雞約3790萬隻，雞蛋每日產量約12.6萬箱，與上周持平，且已能滿足國人每日所需。