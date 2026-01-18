捷運三鶯線噪音問題 捷運局持續量測將擬改善方案

捷運三鶯線進入最後測試階段，先前引發的噪音問題，各黨派民代與民眾都曾陳情反映。新北市捷運局指出，考量民眾實際感受問題，確實有幾個路段改善方案正在內部討論，待噪音量測結果出爐後就會定案，隔音牆加高或採用雙弧型等方案，都有可能。

捷運三鶯線預計今年通車，目前工程持續進行，何時完工地方關注。新北市捷運局表示，三鶯線目前處於驗證機電系統可靠度的關鍵時刻，正持續進行系統調校與進行穩定性測試，待測試通過且系統優化且調校至完美後，進入初履勘階段。

由於近期頻繁測試，地方民代無論各黨派，都多次接獲居民與學校陳情噪音擾民，甚至有老師直言要帶止痛藥上課，才能不被噪音影響。

新北捷運局副局長鄭智銘指出，目前全線經過磨軌後，音量檢測有符合法規標準，不過考量實際在地居民感受，市府也展開全線路段音量分貝量測。

鄭智銘說，三鶯線沿線會根據周邊環境訂定不同標準，如一般區噪音基準是85分貝，但學校或是寧靜住宅區就會再降低5到10分貝，不過民眾實際感受還是最重要考量，確實有部分路段正在研議相關改善方案，希望把對周邊民眾的影響降到最低。

鄭智銘說，內部目前正針對噪音改善進行整體評估，包括多位議員、社區與里長所提出的意見，皆已納入研議範圍，施工廠商仍在進行數據統計與分析，尚未做出最終結論，可能朝加高隔音牆，或改設置雙弧型隔音牆等方式進行。

鄭智銘說，目前施工廠商的責任是要符合法規，如果要加嚴，後續會涉及追加預算或變更，市府會研議明確作法，保障安寧。 捷運三鶯線工程進入最後測試階段，圖為鶯歌站。記者葉德正／攝影