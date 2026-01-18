快訊

李偉文／多少錢才能安享天年？4個理由不用煩惱退休金不夠

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

森林王子回來了！獲聘竹市政顧問 張泰山：協助更多年輕選手勇敢築夢

捷運三鶯線噪音問題 捷運局持續量測將擬改善方案

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運三鶯線工程進入最後測試階段，圖為鶯歌站。記者葉德正／攝影
捷運三鶯線工程進入最後測試階段，圖為鶯歌站。記者葉德正／攝影

捷運三鶯線進入最後測試階段，先前引發的噪音問題，各黨派民代與民眾都曾陳情反映。新北市捷運局指出，考量民眾實際感受問題，確實有幾個路段改善方案正在內部討論，待噪音量測結果出爐後就會定案，隔音牆加高或採用雙弧型等方案，都有可能。

捷運三鶯線預計今年通車，目前工程持續進行，何時完工地方關注。新北市捷運局表示，三鶯線目前處於驗證機電系統可靠度的關鍵時刻，正持續進行系統調校與進行穩定性測試，待測試通過且系統優化且調校至完美後，進入初履勘階段。

由於近期頻繁測試，地方民代無論各黨派，都多次接獲居民與學校陳情噪音擾民，甚至有老師直言要帶止痛藥上課，才能不被噪音影響。

新北捷運局副局長鄭智銘指出，目前全線經過磨軌後，音量檢測有符合法規標準，不過考量實際在地居民感受，市府也展開全線路段音量分貝量測。

鄭智銘說，三鶯線沿線會根據周邊環境訂定不同標準，如一般區噪音基準是85分貝，但學校或是寧靜住宅區就會再降低5到10分貝，不過民眾實際感受還是最重要考量，確實有部分路段正在研議相關改善方案，希望把對周邊民眾的影響降到最低。

鄭智銘說，內部目前正針對噪音改善進行整體評估，包括多位議員、社區與里長所提出的意見，皆已納入研議範圍，施工廠商仍在進行數據統計與分析，尚未做出最終結論，可能朝加高隔音牆，或改設置雙弧型隔音牆等方式進行。

鄭智銘說，目前施工廠商的責任是要符合法規，如果要加嚴，後續會涉及追加預算或變更，市府會研議明確作法，保障安寧。

捷運三鶯線工程進入最後測試階段，圖為鶯歌站。記者葉德正／攝影
捷運三鶯線工程進入最後測試階段，圖為鶯歌站。記者葉德正／攝影

新北捷運 噪音

延伸閱讀

300萬賓士排氣聲浪123分貝 超標噪音耍帥先吞罰單

三鶯線將完工 延伸桃園八德段預計上半年招標

國防部允諾 願扛通知各級政府發送災區撤離通知方案

捷運三鶯線捷運站透光設計挨批侵害住戶隱私 捷運局回應了

相關新聞

郵局網路轉定存限額降至100萬…3月14日上路 114萬名儲戶受影響

中華郵政公司於官網公告，自今年3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額...

快加油！中油自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元

台灣中油公司自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元...

淡江大橋12處絕美夕照打卡點曝光 主橋塔旁擬設「幸福公鹿」

淡江大橋將於今年5月12日通車，為不遮擋著名淡水夕陽，淡江大橋採單塔不對稱斜張橋的設計，讓橋樑與夕陽完美融合。交通部公路...

明晚起強烈冷氣團南下有感降溫東北部轉雨濕冷 周三到周五清晨最凍

今天各地可見陽光，但冷空氣要來了，又要降溫變冷了。中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，明天晚上至周五強烈大陸冷氣團南下，各地...

春節返鄉免搶票 花蓮縣府春節返鄉專車21日開放訂票

距離農曆春節剩不到1個月，花蓮縣政府為讓旅外遊子安心返鄉團圓，推出「115年春節返鄉專車」共4列次，全程對號座位，專車將...

捷運三鶯線噪音問題 捷運局持續量測將擬改善方案

捷運三鶯線進入最後測試階段，先前引發的噪音問題，各黨派民代與民眾都曾陳情反映。新北市捷運局指出，考量民眾實際感受問題，確...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。