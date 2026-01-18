快訊

搶春節高鐵票官網癱瘓 他實測「1分鐘訂票」神技：真的不會卡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己用一分鐘，就能順利訂到春節高鐵票的技巧。 圖／聯合報系資料照
距離春節僅剩數周，高鐵返鄉車票於16日凌晨一開賣，搶票民眾就湧入系統，導致官網、APP癱瘓，許多民眾等待超過半小時仍無法完成購買。對此，一名網友在Threads分享自己的實測經驗，表示只需一分鐘就能順利訂票，甚至還附上操作影片，並將多一張的車票，原價轉讓給其他網友。

原PO的操作步驟相當簡單，先打開語音訂票，說出明確指令，包括出發日期、起迄站、車次、票種及座位偏好，最後確認人數並付款即可完成。強調全程幾乎沒有遇到系統卡頓問題，操作過程順利，實測成功率高。

不過，也有網友留言提醒，語音訂票仍受系統流量影響，「如果APP訂票顯示系統忙碌中，語音也一樣掛，我剛有測試過，要卡進去後才能進入語音服務」、「語音訂票是畫面右上角那個嗎？按了還是系統忙碌」、「要這樣做的前提是你的APP不會一直跳出系統忙碌中」、「冷知識，搶票的時候不要用APP」、「語音也進不去」。

此外，也有其他人分享到7-11使用ibon機台購票的方式，全程無卡頓，從出門到完成購買僅花約10分鐘，操作簡單可靠。此方法也被其他網友實測成功，有人調侃「會不會以後不只演唱會門票，就連返鄉票也都要去ibon搶」。

