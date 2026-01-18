神還原！南投松柏嶺受天宮防猴害 「工讀生」擺拍笑壞網友

南投、彰化交界的八卦山地區常有獼猴出沒，當地農園遭猴群入侵，還會在宗教聖地「松柏嶺受天宮」搶香客食物，更登堂入殿偷供品，廟方設告示提醒「猴出沒注意」，竟出現猴子「神還原」擺拍，網友熱議笑稱「用香蕉，只能請到猴子」。

八卦山松柏嶺一帶位居南投名間、彰化二水偏郊，動植物生態豐富，台灣獼猴聚集復育狀況良好，因此常見猴群出沒，且隨其群體日益擴大，當地鳳梨、地瓜等農園常被入侵，就連當地松宗教信仰中心的「松柏嶺受天宮」也成猴群目標。

由於，松柏嶺當地猴群不太怕人，看見香客攜帶供品或食物會出手搶奪，甚至會登堂入殿的跑進受天宮內，直接偷取放在供桌上的水果或供品，廟方在宮廟廣場及周邊地區設置「猴出沒注意」告示牌，提醒香客禁止餵食觸摸，食物也別露白。

受天宮官方臉書粉專昨晚更幽默分享猴子與告示牌的同框照，照片中的猴子身型壯碩，站立在告示牌上方的欄杆上，其姿勢簡直「神還原」，與告示牌內猴子圖示一模一樣，粉專小編因此笑稱是「緊急調派工讀生擺拍」，意外引發網友熱議。

網友留言熱烈，不少人直呼「相似度近百」、「還以為是AI」、「拍得真好，這工讀生加薪」，也有人笑說「用香蕉，只能請到猴子」、「手腳錯位了，擺拍專業點好嗎」；小編則也提到，他同時也陷入「龜、蛇、蟹」工讀生招募的難題。