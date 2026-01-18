春節9天目前血存量偏低 台中捐血中心偕3市長參選人籲捐血

每逢農曆年前後，因為天氣冷、民眾感冒多，又逢連續假期民眾返鄉過節等因素影響，血液募集易受影響。台中捐血中心今舉辦捐血活動，在過年前至少儲備14天的血量，A型和O型最缺，存量偏低。

台中捐血中心主任林冠州說，因為天氣的轉變，民眾身體會不舒服就不能捐；接近過年，大家忙過年，所以春節前一個月希望挹注血庫。

台灣血液基金會以「捐血傳愛．守護生命」為核心理念，號召民眾養成定期捐血的習慣，讓生命在關鍵時刻獲得延續。捐血中心說，目前A型和O型最缺，存量偏低，僅4至5天，離標準存量7天還有距離。今年春節假期長達9天，醫療用血需求不減，血液儲備更顯重要。為確保假期間醫療用血供應無虞，亟需社會各界及熱血捐血人的支持。

林冠州說，去年開始血液被列為國安韌性的一環，平日的庫存量必須要從原本的7天拉高到10天，以應不時之需。希望在15日至2月15日的捐血月可以募到10到14天的存量，讓大家能安心過年。

此外，生命之愛志工團隊也攜手嘉麗建設，連續4周、每周辦1場捐血活動，為年節前血庫提前備血，廣邀民眾挽袖捐血、守護生命。

包括國民黨的江啟臣、楊瓊瓔和民進黨的何欣純等3位市長擬參選人，議員賴義鍠、劉士州和地方里長都參加活動。現場也開來捐血車，歡迎民眾捐血，並邀多位民代參與，一起呼籲踴躍捐血，

楊瓊瓔今利用機會捐出250CC血，江啟臣說自己在小年夜時就先捐了。何欣純也表示自己促成在屯區大里設置捐血站，方便大家能持續捐血。賴義鍠致詞時透露自己已累計捐血1196次，從滿18歲開始捐血到現在沒有停過，同時還有幸身為民意代表，能協調消防局、環保局等單位能踴躍捐血。 台中市議員賴義鍠致詞時透露自己已累計捐血1196次，從滿18歲開始捐血到現在沒有停過。記者黃寅／攝影 立法委員楊瓊瓔今捐出250CC血。圖／楊瓊瓔提供 立法院副院長江啟臣參加捐血活動並與民眾合影。記者黃寅／攝影