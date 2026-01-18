郵局網路轉定存限額降至100萬 3月14日上路114萬名儲戶受影響
中華郵政公司於官網公告，自今年3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，從原先的不超過300萬元，調整為不超過100萬元，預估約有114萬名儲戶受影響。
根據中華郵政統計，截至2025年底，全台郵局存簿儲金帳戶有逾2900萬戶，其中，綜合儲金主要是將存簿儲金及定期儲金綜合納入同一個儲金帳戶，總計約114萬戶，占比約3.9%。
中華郵政說明，由於定存利率（1.725%）高於活存利率（0.83%），民眾若有長期儲蓄的需求，多會將活存轉為定存。因此，參考金融同業網路銀行限額，為增加公司資金運用效率，自3月14日起調整單筆及每日／每月限額。
中華郵政指出，自3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金的單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，調整為不逾100萬元（網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計），若超過當月限額，仍可至開戶郵局臨櫃辦理。
