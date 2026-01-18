快訊

115學測英文／符合素養導向！考生評「好發揮」：跨科連結對文組生較不友好

NBA／屢勸不聽！毒癮完換酒癮 前湖人冠軍名將酒駕被逮捕

一爬樓梯就氣喘吁吁是正常還是警訊？專家教你如何判斷差異

郵局網路轉定存限額降至100萬 3月14日上路114萬名儲戶受影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政調降網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額，以及每日／每月合併累加存款金額，從原先的不超過300萬元，調整為不超過100萬元，預估約有114萬名儲戶受影響。聯合報系資料照
中華郵政調降網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額，以及每日／每月合併累加存款金額，從原先的不超過300萬元，調整為不超過100萬元，預估約有114萬名儲戶受影響。聯合報系資料照

中華郵政公司於官網公告，自今年3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，從原先的不超過300萬元，調整為不超過100萬元，預估約有114萬名儲戶受影響。

根據中華郵政統計，截至2025年底，全台郵局存簿儲金帳戶有逾2900萬戶，其中，綜合儲金主要是將存簿儲金及定期儲金綜合納入同一個儲金帳戶，總計約114萬戶，占比約3.9%。

中華郵政說明，由於定存利率（1.725%）高於活存利率（0.83%），民眾若有長期儲蓄的需求，多會將活存轉為定存。因此，參考金融同業網路銀行限額，為增加公司資金運用效率，自3月14日起調整單筆及每日／每月限額。

中華郵政指出，自3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金的單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，調整為不逾100萬元（網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計），若超過當月限額，仍可至開戶郵局臨櫃辦理。

郵局 網路 中華郵政

延伸閱讀

基隆郵局局長交接 板橋郵局副局長吳聰明接任、林賽萍升任總公司處長

根本沒在幫忙生錢…郵局存款「0利息」嚇壞她 高手分享領6%秘訣

彰化光復路郵局停工3年 承包商怒求償…法院判中華郵政要賠2460萬

電商包裹快捷郵件量暴增3成 中華郵政祭逾4.9萬招募22名郵務士

相關新聞

郵局網路轉定存限額降至100萬 3月14日上路114萬名儲戶受影響

中華郵政公司於官網公告，自今年3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額...

快加油！中油自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元

台灣中油公司自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元...

別讓焦慮吞噬健康！ 台南新樓醫院中醫師揭袐「放鬆」黃金定義

現代人生活壓力大，有時更伴隨焦慮、煩躁等情緒，台南新樓醫院中醫科醫師何柏逸表示，現代人時常在「過度緊繃」與「無力鬆懈」兩...

2025年農產品出口值較前年少近10% 出口商：匯率調升、市場購買力下降

據農業部統計，2025年農林漁畜外銷量總計約161.5萬噸，與前年相比減少15%，出口值約44.5億美元，較前年減少約9...

土方之亂疑爆停工潮 高雄市有解：營建工地直送高雄港區土地

本報今日刊登全國土石方去化問題，引爆全台停工潮，高雄市工務局今回應強調，近期土石方管理強化，是市府配合中央政策，透過源頭...

明晚起強烈冷氣團南下有感降溫東北部轉雨濕冷 周三到周五清晨最凍

今天各地可見陽光，但冷空氣要來了，又要降溫變冷了。中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，明天晚上至周五強烈大陸冷氣團南下，各地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。