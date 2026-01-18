2025年農產品出口值較前年少近10% 出口商：匯率調升、市場購買力下降

據農業部統計，2025年農林漁畜外銷量總計約161.5萬噸，與前年相比減少15%，出口值約44.5億美元，較前年減少約9.6%。出口商表示，對等關稅對農產品外銷影響有限，目標市場消費力下降、匯率等才是影響出口值的主要原因。

據農業部統計，去年台灣農產品外銷總計約161.5萬噸，和2024年的190萬噸相比減少15%，而去年出口值約44.5億美元，和2024年的49.2億美元相比則減少9.6％。

而主要農產品前3大進出口國家或地區部分，去年美國以8.3億美元，占比18.7%居冠，其次依序為日本62.6億美元、14.1%次之；中國大陸50.8億，11.4%位居第3。與2024年相比，美國仍是我國外銷第一市場，第二為中國大陸74.7億次之，日本64.7億位居第三，其中中國大陸市場衰減明顯。

另台美關稅底定，美國對台關稅15%不疊加，外界關切美牛、美豬、稻米等農產是否零關稅或擴大進口，農業部長陳駿季昨表示，進口相關品項仍在逐一確認，待簽署協議後就會對外說明。農產品輸美過程，若我國關稅低於競爭對手國，輸美產品不但不會受到影響，反而有增加的希望。

農業部國際司副司長溫祖康解釋，去年我國農產品出口量減少，主要受去年連續颱風衝擊，導致很多農產品出口量大幅減少近10%。至於對等關稅拍板15%，目前只知道出爐的關稅數字，其他資訊還沒完全揭露，關稅如何影響我農產品外銷，現階段還很難回答。

不具名出口商則認為，去年外銷值降低10%，一來全球景氣下降是原因之一，台幣匯率升值對出口也會有影響，對這樣的結果並不意外，然而銷美主要還是冷凍魚貨和其他食品為多，颱風對外銷的影響可能沒那麼大，而中國大陸的外銷量減少，和當地景氣疲軟、購買力下降也有關係。

另外，對等關稅對農產品的影響並不大，匯率往往才是真正影響出口的原因之一，但假如外銷市場需求減少但供應量仍不變下，價格勢必會下降，也會造成出口值的變化，須再持續觀察。