快訊

李偉文／多少錢才能安享天年？4個理由不用煩惱退休金不夠

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

森林王子回來了！獲聘竹市政顧問 張泰山：協助更多年輕選手勇敢築夢

出國旅客人次創新高 業者：平均每人出境2.45次

中央社／ 台北18日電

交通部觀光署統計，去年1到11月出國旅客計1738萬239人次，創下歷史新高。旅遊業者指出，根據內部的航班數據顯示，台灣旅客去年每人平均出境2.45次，展現高度旅遊成熟度。

根據觀光署統計，去年1到11月出國旅客人次為1738萬239人次，目的地以日本占35.4%最多，其次是中國17%，排名第3為韓國9.6%。

去年1到11月出境人數已經超過2019年整年度出境人數1710萬1335人次，創下歷史新高紀錄。

旅遊業者Trip.com日前公布台灣旅遊趨勢報告，報告中指出，Trip.com 2025年航班數據顯示，台灣旅客去年平均每人出境2.45次，高於日本2.26次與韓國2.30次，與新加坡3.12次和香港2.95次相去不遠，展現高度旅遊成熟度。

Trip.com表示，從航程結構來看，短程航線（2000公里以下）占比高達59%，中程航線占37%，長程航線僅5%，數據也顯示台灣旅客平均飛行時間約3.7小時，相較於全球平均的4.63小時，反映台灣旅客對「飛行時間短」的旅遊模式偏好明確，顯示「高頻快閃」已成為主流旅遊型態。

除此之外，Trip.com表示，根據Trip.Best旅遊指南排行榜，在台灣旅客最受歡迎的景點中，香港迪士尼樂園、日本環球影城、東京迪士尼系列持續穩居人氣前段班，顯示大型主題樂園依然是跨世代共通的旅遊吸引力。

Trip.com指出，韓國釜山與日本沖繩相關景點的成長表現尤為亮眼，釜山海雲台藍線公園、明洞商圈等景點的訂單與瀏覽量出現數倍成長；沖繩景點的訂單量年增幅更超過1600%，顯示台灣旅客正加速從東京、大阪、首爾等一線城市，轉向兼具地方特色、自然景觀與高性價比的鄰近二線城市。

日本 景點

延伸閱讀

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

AI生成日本輕小說獲獎 出版社撤銷獎勵，作者淡定：持續嘗試與AI合作

不只台灣！美國也欠日本近2300億台幣軍購 簽約逾5年仍未交貨

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

相關新聞

郵局網路轉定存限額降至100萬…3月14日上路 114萬名儲戶受影響

中華郵政公司於官網公告，自今年3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額...

快加油！中油自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元

台灣中油公司自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元...

淡江大橋12處絕美夕照打卡點曝光 主橋塔旁擬設「幸福公鹿」

淡江大橋將於今年5月12日通車，為不遮擋著名淡水夕陽，淡江大橋採單塔不對稱斜張橋的設計，讓橋樑與夕陽完美融合。交通部公路...

明晚起強烈冷氣團南下有感降溫東北部轉雨濕冷 周三到周五清晨最凍

今天各地可見陽光，但冷空氣要來了，又要降溫變冷了。中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，明天晚上至周五強烈大陸冷氣團南下，各地...

春節返鄉免搶票 花蓮縣府春節返鄉專車21日開放訂票

距離農曆春節剩不到1個月，花蓮縣政府為讓旅外遊子安心返鄉團圓，推出「115年春節返鄉專車」共4列次，全程對號座位，專車將...

捷運三鶯線噪音問題 捷運局持續量測將擬改善方案

捷運三鶯線進入最後測試階段，先前引發的噪音問題，各黨派民代與民眾都曾陳情反映。新北市捷運局指出，考量民眾實際感受問題，確...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。