出國旅客人次創新高 業者：平均每人出境2.45次

交通部觀光署統計，去年1到11月出國旅客計1738萬239人次，創下歷史新高。旅遊業者指出，根據內部的航班數據顯示，台灣旅客去年每人平均出境2.45次，展現高度旅遊成熟度。

根據觀光署統計，去年1到11月出國旅客人次為1738萬239人次，目的地以日本占35.4%最多，其次是中國17%，排名第3為韓國9.6%。

去年1到11月出境人數已經超過2019年整年度出境人數1710萬1335人次，創下歷史新高紀錄。

旅遊業者Trip.com日前公布台灣旅遊趨勢報告，報告中指出，Trip.com 2025年航班數據顯示，台灣旅客去年平均每人出境2.45次，高於日本2.26次與韓國2.30次，與新加坡3.12次和香港2.95次相去不遠，展現高度旅遊成熟度。

Trip.com表示，從航程結構來看，短程航線（2000公里以下）占比高達59%，中程航線占37%，長程航線僅5%，數據也顯示台灣旅客平均飛行時間約3.7小時，相較於全球平均的4.63小時，反映台灣旅客對「飛行時間短」的旅遊模式偏好明確，顯示「高頻快閃」已成為主流旅遊型態。

除此之外，Trip.com表示，根據Trip.Best旅遊指南排行榜，在台灣旅客最受歡迎的景點中，香港迪士尼樂園、日本環球影城、東京迪士尼系列持續穩居人氣前段班，顯示大型主題樂園依然是跨世代共通的旅遊吸引力。

Trip.com指出，韓國釜山與日本沖繩相關景點的成長表現尤為亮眼，釜山海雲台藍線公園、明洞商圈等景點的訂單與瀏覽量出現數倍成長；沖繩景點的訂單量年增幅更超過1600%，顯示台灣旅客正加速從東京、大阪、首爾等一線城市，轉向兼具地方特色、自然景觀與高性價比的鄰近二線城市。