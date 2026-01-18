淡江大橋12處絕美夕照打卡點曝光 主橋塔旁擬設「幸福公鹿」

淡江大橋將於今年5月12日通車，為不遮擋著名淡水夕陽，淡江大橋採單塔不對稱斜張橋的設計，讓橋樑與夕陽完美融合。交通部公路局公路12處夕照絕美熱門打卡點，此外也評估將在夕陽最佳觀賞點的主橋塔旁的南下人行道設置「幸福公鹿」打卡點。

由國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，以「雲門舞集」舞動姿態為靈感，全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」，且不會遮蔽淡水夕陽美景。

透過單塔不對稱斜張橋設計，將橋塔偏向淡水側，太陽落在主橋塔後方，形成「夕陽之冠」的壯麗景象，將淡水河口染成金色，讓橋梁能與夕陽完美融合，展現出詩意浪漫的「黃金海岸」美景。

公路局也公布12處淡江大橋絕美夕照打卡點，包含近關渡大橋自行車引道出入口的虹橋廣場、近龍形渡船頭的觀景平台、近龍米路二段與觀音路口的石頭廣場、近關渡碼頭的關渡自行車道。

另外，近捷運竹園站的關渡自行車道、中正東路二段與登輝大道的台綜院前、八里渡船頭、英商嘉士洋行倉庫、挖仔尾溼地、淡水渡船頭、漁人碼頭、觀音山硬漢嶺等也都是夕照打卡最佳底點。

公路局表示，淡水河畔的夕陽，一直以來都是最迷人的景致，在舉辦國際競圖評選時，中興工程顧問公司、德國 Leonhardt Andrä und Partner工程顧問公司，以及英國建築師 Zaha Hadid 組成的團隊，特別走訪12個熱門觀賞景點，進行夕照模擬分析，結果顯示淡江大橋設計融合淡水夕照，減少視覺干擾。

至於拍攝最美夕照的時間點，公路局說，夏至時分，夕陽會剛好落在主橋塔之間，畫面宛如天然的光影藝術，讓淡水黃昏更加耐人尋味。

公路局指出，淡江大橋預計將於5月12日通車，外側車道特別規畫人行及自行車道，讓民眾能在橋上悠閒漫步、騎乘單車，盡情欣賞夕陽美景，其中，淡水往八里方向的南下人行道視野遼闊，可一覽無遺地觀賞淡水夕陽，而最佳觀賞位置位於主橋塔旁。

公路局表示，目前也正評估增設吉祥物「幸福公鹿」小鹿公仔作為打卡亮點，預期淡江大橋將成為兼具交通與觀光魅力的新地標。 交通部公路局公路12處夕照絕美熱門打卡點。記者胡瑞玲／攝影 淡江大橋夕照打卡點，B1為關渡自行車道、B2為關渡自行車道、B3為台綜院前。圖／公路局提供 淡江大橋夕照打卡點，A5為八里渡船頭、B5為英商嘉士洋行倉庫、A6為挖仔尾溼地、B6為淡水渡船頭。圖／公路局提供 淡江大橋打卡點，上圖為漁人碼頭，下圖為觀音山硬漢嶺。圖／公路局提供 淡江大橋夕照打卡點，A5為八里渡船頭、B5為英商嘉士洋行倉庫、A6為挖仔尾溼地、B6為淡水渡船頭。圖／公路局提供