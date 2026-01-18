明晚起強烈冷氣團南下有感降溫東北部轉雨濕冷 周三到周五清晨最凍
今天各地可見陽光，但冷空氣要來了，又要降溫變冷了。中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，明天晚上至周五強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，最冷時間點在周三至周五清晨。冷空氣影響期間，迎風面桃園以北及東半部降雨機率增加，明天晚間至周三東北部及宜蘭要留意較大雨勢。
曾昭誠表示，目前台灣附近雲量偏少，各地可見陽光，今天晚間大陸上空有冷高壓準備南下，明天晚間起台灣轉為東北風，強烈大陸冷氣團開始影響，並持續到周五，迎風面會降雨，且感受偏冷。周六高壓逐漸出海，台灣轉為東風，溫度才會逐漸回升。
溫度方面，曾昭誠指出，今、明天各地都有20度高溫，南部更有25-28度，夜晚清晨低溫約18至20度。明天白天因東北季風開始增強，北部及宜蘭略為降溫，明天晚間起強烈大陸冷氣團南下，北部及宜蘭降溫明顯。
曾昭誠表示，周二白天北部及宜蘭整天都在20度以下，中南部白天溫度也會慢慢開始下降。周三至周五、周六清晨是最冷時間點，北部及宜蘭約12至14度，中南部15度；周三及周四北部白天約15度，中南部也只有約20度，周五至周六之後才會逐漸回溫。
降雨方面，曾昭誠指出，明天桃園以北及東半部降雨機率增加，新竹及苗栗也有零星降雨。明晚到周二東北部、宜蘭及大台北山區有較大雨勢機率，北部及東半部降雨時間長。周三東北部及宜蘭仍有較大雨勢，北部、東半部地區及中南部山區也會下雨。周四至周六雨勢才會逐漸趨緩，東半部地區及中南部山區仍有降雨機率。
此外，曾昭誠也說，周四至周五中部3000公尺以上高山有下雪機會，及周五、周六北部2000公尺以上高山有結冰或下雪、下霰機率。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言