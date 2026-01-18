快訊

明晚起強烈冷氣團南下有感降溫東北部轉雨濕冷 周三到周五清晨最凍

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

今天各地可見陽光，但冷空氣要來了，又要降溫變冷了。中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，明天晚上至周五強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，最冷時間點在周三至周五清晨。冷空氣影響期間，迎風面桃園以北及東半部降雨機率增加，明天晚間至周三東北部及宜蘭要留意較大雨勢。

曾昭誠表示，目前台灣附近雲量偏少，各地可見陽光，今天晚間大陸上空有冷高壓準備南下，明天晚間起台灣轉為東北風，強烈大陸冷氣團開始影響，並持續到周五，迎風面會降雨，且感受偏冷。周六高壓逐漸出海，台灣轉為東風，溫度才會逐漸回升。

溫度方面，曾昭誠指出，今、明天各地都有20度高溫，南部更有25-28度，夜晚清晨低溫約18至20度。明天白天因東北季風開始增強，北部及宜蘭略為降溫，明天晚間起強烈大陸冷氣團南下，北部及宜蘭降溫明顯。

曾昭誠表示，周二白天北部及宜蘭整天都在20度以下，中南部白天溫度也會慢慢開始下降。周三至周五、周六清晨是最冷時間點，北部及宜蘭約12至14度，中南部15度；周三及周四北部白天約15度，中南部也只有約20度，周五至周六之後才會逐漸回溫。

降雨方面，曾昭誠指出，明天桃園以北及東半部降雨機率增加，新竹及苗栗也有零星降雨。明晚到周二東北部、宜蘭及大台北山區有較大雨勢機率，北部及東半部降雨時間長。周三東北部及宜蘭仍有較大雨勢，北部、東半部地區及中南部山區也會下雨。周四至周六雨勢才會逐漸趨緩，東半部地區及中南部山區仍有降雨機率。

此外，曾昭誠也說，周四至周五中部3000公尺以上高山有下雪機會，及周五、周六北部2000公尺以上高山有結冰或下雪、下霰機率。

把握今天好天氣，明天晚上至周五強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，明天晚間至周三迎風面東北部及宜蘭要留意較大雨勢。本報資料照片
把握今天好天氣，明天晚上至周五強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，明天晚間至周三迎風面東北部及宜蘭要留意較大雨勢。本報資料照片
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

