春節返鄉免搶票 花蓮縣府春節返鄉專車21日開放訂票

距離農曆春節剩不到1個月，花蓮縣政府為讓旅外遊子安心返鄉團圓，推出「115年春節返鄉專車」共4列次，全程對號座位，專車將於本月21日中午12時至下午4時開放網路訂票，額滿為止。

花蓮縣政府民政處表示，返鄉專車共規畫4列次，其中返鄉列車為2月13日晚間7時32分、2月14日上午9時42分，自台北站發車直達花蓮站；返工列車則為2月21日下午5時及2月22日下午2時20分，自花蓮站發車直達台北站，提供縣民春節往返便利選擇。

民政處指出，網路訂票額滿後將開放候補登記，待候補取票作業完成後，若仍有剩餘車票，將依縣府網站公告時間，開放至民政處現場購票，售完為止。

為照顧花蓮南區鄉親交通需求，縣府另規畫區間車接駁服務，民眾須持返鄉專車乘車證，於壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里等站轉乘。

凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證字號U開頭）及其配偶、直系血親與其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者及其家屬，皆可登載資料訂票，專車採實名制，每人限搭乘本人使用。

縣府提醒，取票及乘車時須出示身分證明文件，親屬關係需檢附完整戶口名簿，在花蓮工作者須出示工作證明。返鄉專車屬服務性質，每張收行政作業費200元，購票後不予退費，請民眾務必留意訂票及取票時程，以免影響權益。