快訊

北市國小驚傳學生教室持剪刀揮舞！家長控：非第一次 孩子不敢上學

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

好市多插旗葡萄酒一級戰區 什麼策略讓行家也去補貨？

春節返鄉免搶票 花蓮縣府春節返鄉專車21日開放訂票

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府推出「115年春節返鄉專車」共4列次，全程對號座位，將於本月21日中午12時至下午4時開放網路訂票。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推出「115年春節返鄉專車」共4列次，全程對號座位，將於本月21日中午12時至下午4時開放網路訂票。圖／花蓮縣政府提供

距離農曆春節剩不到1個月，花蓮縣政府為讓旅外遊子安心返鄉團圓，推出「115年春節返鄉專車」共4列次，全程對號座位，專車將於本月21日中午12時至下午4時開放網路訂票，額滿為止。

花蓮縣政府民政處表示，返鄉專車共規畫4列次，其中返鄉列車為2月13日晚間7時32分、2月14日上午9時42分，自台北站發車直達花蓮站；返工列車則為2月21日下午5時及2月22日下午2時20分，自花蓮站發車直達台北站，提供縣民春節往返便利選擇。

民政處指出，網路訂票額滿後將開放候補登記，待候補取票作業完成後，若仍有剩餘車票，將依縣府網站公告時間，開放至民政處現場購票，售完為止。

為照顧花蓮南區鄉親交通需求，縣府另規畫區間車接駁服務，民眾須持返鄉專車乘車證，於壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里等站轉乘。

凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證字號U開頭）及其配偶、直系血親與其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者及其家屬，皆可登載資料訂票，專車採實名制，每人限搭乘本人使用。

縣府提醒，取票及乘車時須出示身分證明文件，親屬關係需檢附完整戶口名簿，在花蓮工作者須出示工作證明。返鄉專車屬服務性質，每張收行政作業費200元，購票後不予退費，請民眾務必留意訂票及取票時程，以免影響權益。

花蓮縣政府 春節返鄉

延伸閱讀

2026馬年文化走春 《馬力全開 福氣滿載 》

花蓮堰塞湖溢流釀19死 家屬狀告縣長徐榛蔚「廢弛職務」

蘇花最美路段走入歷史 地方嘆：花蓮觀光、交通重擊縮影

春節放35天返崗再發5000 浙神仙公司火了 網喊羨慕

相關新聞

明晚起強烈冷氣團南下有感降溫東北部轉雨濕冷 周三到周五清晨最凍

今天各地可見陽光，但冷空氣要來了，又要降溫變冷了。中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，明天晚上至周五強烈大陸冷氣團南下，各地...

淡江大橋12處絕美夕照打卡點曝光 主橋塔旁擬設「幸福公鹿」

淡江大橋將於今年5月12日通車，為不遮擋著名淡水夕陽，淡江大橋採單塔不對稱斜張橋的設計，讓橋樑與夕陽完美融合。交通部公路...

春節返鄉免搶票 花蓮縣府春節返鄉專車21日開放訂票

距離農曆春節剩不到1個月，花蓮縣政府為讓旅外遊子安心返鄉團圓，推出「115年春節返鄉專車」共4列次，全程對號座位，專車將...

年末狂聚餐 40歲工程師血糖失控、糖化血色素飆9.2%

年末尾牙與聚餐頻繁，不小心失控吃太多，恐影響血糖劇烈波動。亞東醫院新陳代謝科主任江珠影提醒，大吃大喝除了體重狂飆，血糖也...

他拍桌狂罵護理師 法院認表意自由 北榮工會：捍衛醫療尊嚴與執業安全

劉姓男子於2023年7月27日凌晨3時許、上午8時許，不滿護理師替母親打點滴的滴速過快，並咆哮「你是什麼心態啊」、「走了...

七旬婦車禍小傷竟爛到見骨 元凶藏在血管裡

彰化縣一名75歲婦日前因車禍造成右小腿破皮，原只是輕微外傷，但後來傷口竟持續惡化，部分組織壞死，幾乎見骨，婦人經員榮醫院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。