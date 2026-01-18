年末狂聚餐 40歲工程師血糖失控、糖化血色素飆9.2%

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，血糖波動不易察覺，容易忽略警訊，應定期量測血糖，隨時掌握血糖變化，再加上均衡飲食、規律運動等自我健康管理。圖／123RF
年末尾牙與聚餐頻繁，不小心失控吃太多，恐影響血糖劇烈波動。亞東醫院新陳代謝科主任江珠影提醒，大吃大喝除了體重狂飆，血糖也跟著上上下下，這段時間正是血糖容易失控的高風險期，不少人在年度健檢意外發現罹患糖尿病

江珠影說，一名40歲工程師在公司例行健康檢查發現，空腹血糖高達185mg/dL，糖化血色素（HbA1c）更高達9.2%，超出正常值的5.7%。一問之下發現，這位四旬男性平時工作忙碌、三餐不定時，幾乎沒有運動習慣。

江珠影指出，從過去臨床諮詢經驗，不少人都是因為健康檢查才發現自己罹患糖尿病。因為糖尿病早期多半沒有明顯警訊，容易錯過早期發現的機會，而高血糖卻在悄悄傷害血管、神經和器官，等到出現口渴、頻尿或胸痛等典型症狀，病情可能已經惡化。

國健署資料統計，糖尿病長居國人十大死因，每年都有上萬人因糖尿病及其併發症而死亡，目前全國約有200多萬名糖尿病的病友，養成健康飲食、運動環境、定期檢查等習慣，可預防糖尿病發生，包括「糖尿病前期」還有逆轉的機會。

江珠影強調，血糖控制不佳會加速血管老化、變狹窄，增加心絞痛、心肌梗塞及中風風險。研究顯示，糖尿病患者死於心血管疾病的機率比一般人高2到4倍。腎臟方面，高血糖會使腎臟過勞，初期可能僅有尿蛋白微量，隨病程進展可能導致腎功能下降，嚴重時甚至需要洗腎。

「糖尿病管理最困難的就是血糖波動不易察覺，容易忽略警訊。」江珠影說，近年發展的連續血糖監測（CGM），可24小時即時記錄血糖變化，協助找出餐後高血糖、夜間低血糖及飲食、運動對血糖的影響，讓血糖管理與治療調整更精準，有助降低心臟與腎臟併發症風險。

控制血糖需要生活型態的全面管理，江珠影分享5大重點，幫助穩定血糖、降低心腎併發症風險。

1.規律檢測：建議40歲以上成人定期健康檢查；有家族史、肥胖、高血壓或高血脂者需特別注意。

2.飲食均衡：減少含糖飲料與精緻澱粉，多攝取高纖蔬菜與全穀類，避免血糖劇烈波動。

3.規律運動：每周至少150分鐘中等強度運動，可改善胰島素敏感度，穩定血糖。

4.按時服藥：現代糖尿病治療不僅降血糖，部分新型藥物還能降低心臟衰竭與腎功能惡化風險。

5.戒菸限酒：菸酒會加劇血糖控制困難及心血管風險。

