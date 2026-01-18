他拍桌狂罵護理師 法院認表意自由 北榮工會：捍衛醫療尊嚴與執業安全

劉姓男子於2023年7月27日凌晨3時許、上午8時許，不滿護理師替母親打點滴的滴速過快，並咆哮「你是什麼心態啊」、「走了還在那邊靠背」等語，時間達10多分鐘，並拍打護理站的桌面。台北市衛生局認定違反「醫療法」裁罰3萬元，他不服提行政訴訟，一審認為劉沒有強暴、脅迫或恐嚇，撤銷裁罰處分。衛生局上訴，台北高等行政法院合議庭認為判決沒有違誤，去年10月駁回上訴，全案確定。

法院勘驗醫院監視器畫面，劉大聲與護理師爭吵並揮動手臂，表示「你是什麼心態啊，你動不動就叫警衛啊，你把警衛當成是什麼啊，當成你的私人保鑣啊？你是哪個學校畢業的，哪個學校的老師是教你是這樣子的啦」、「走了還在那邊靠背啊」、「你不要廢話一大堆啦你，你最資深，你最囂張」、「態度夠差，叫醫生，叫醫生」等語。

對此，台北榮總工會發出聲明指出，針對2023年7月27日北榮護理師執行職務時，遭家屬咆哮妨礙業務情事，雖經台北市衛生局認定違反「醫療法」裁罰，但近日台北高等行政法院竟以「一般人可忍受」及「表意自由」為由撤銷處分。對此，工會深感痛心與遺憾，並對司法見解與醫療實務嚴重脫節表達嚴正抗議並發出三點聲明。

首先，言論自由不應淪為醫療暴力的遮羞布，該判決認定長達10分鐘的咆哮與肢體揮動屬「表意自由」，此舉無異於與醫療現場嚴重脫節，醫療業務具高度專業性，任何威脅行為均會嚴重干擾醫療程序的精準執行。

若司法機關將「忍受暴力」視為醫護人員的義務，不僅嚴重打擊第一線人員士氣，更恐使衛生局在未來的裁罰尺度上更趨保守，最終受損的是全民的醫療品質。

第二、醫院雇主應盡職場不法侵害防治義務，工會表示，依「民法」第483條之1、「醫療法」第24條、「職業安全衛生法」第6條及「執行職務遭受不法侵害預防指引」規定，北榮作為雇主，負有預防員工遭受身體或精神不法侵害之法律義務。

工會認為，院方高層不應僅止於事發後在新聞上的口頭聲援，更應藉此事件，切實精進院內各項預防及處置措施。

第三、北榮工會將採取後續行動堅守基層權益，針對本案所引發效應，工會絕不坐視醫療暴力被常態化、合理化，將針對精進院內預防、警示及應變機制與院方開展後續協商，促進申訴處理管道的可近性、透明性及公平性，同時確保司法救濟及心理諮商等必要資源的充分導入。若同仁於職場中遭遇言語威脅、肢體暴力或其他不法侵害，請務必第一時間聯繫工會。

工會呼籲社會大眾，良好醫病關係的穩健維繫，須建立在相互尊重及理性溝通的基礎原則上，醫療人員堅守崗位守護您的生命健康，也請多一份同理心，守護醫療人員最基本的執業安全。