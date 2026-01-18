七旬婦車禍小傷竟爛到見骨 元凶藏在血管裡

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮醫院心臟外科主任賴金湖解釋，患者因動靜脈「雙重循環不良」，傷口無法癒合，先後採用兩種手術方式為患者治療。圖／員榮醫院提供
員榮醫院心臟外科主任賴金湖解釋，患者因動靜脈「雙重循環不良」，傷口無法癒合，先後採用兩種手術方式為患者治療。圖／員榮醫院提供

彰化縣一名75歲婦日前因車禍造成右小腿破皮，原只是輕微外傷，但後來傷口竟持續惡化，部分組織壞死，幾乎見骨，婦人經員榮醫院心臟外科診療發現，原來婦人是因動靜脈「雙重循環不良」才造成傷口久未癒合。

這名婦人有糖尿病，車禍造成的輕微外傷經過三周仍未癒合，且傷口持續惡化，而輾轉到員榮醫院求診，心臟外科主任賴金湖表示，經檢查後，懷疑病患合併下肢動脈阻塞，隨即安排動脈分段壓力檢查，結果顯示ABI踝肱壓力比值指數明顯偏低，確認存在動脈阻塞情形，後續再透過電腦斷層動脈攝影，清楚定位血管狹窄位置，證實動脈循環不良正是造成傷口久未癒合主因。

員榮醫療團隊先安排病患住院進行傷口清創，穩定傷口狀況、避免感染擴散，隨後施行下肢動脈氣球擴張術，成功改善血管狹窄，恢復下肢血液循環，傷口狀況也逐步好轉。

後續2個月傷口明顯改善，肉芽組織逐漸生成，但仍留有約巴掌大的傷口未長皮，便會診整形外科補皮，但之後病患因久坐及血糖控制不良，傷口又出現滲液、濕爛情形，導致移植皮膚逐漸壞死。

進一步檢查發現，病患大腿及膝部有靜脈曲張合併嚴重隱股靜脈逆流，造成血液回流不良，使傷口長期處於潮濕狀態，影響癒合。

賴金湖表示，雷射閉合術後，傷口滲液情形明顯改善，肉芽組織持續生長，約2個月內，傷口與皮膚即完全癒合。

賴金湖說，慢性傷口往往非單純皮膚問題，若傷口超過2、3周仍未癒合，應提高警覺，可能與動脈阻塞或靜脈循環不良有關，唯有同時改善動、靜脈循環，才能真正解決傷口癒合困難的根本問題，可前往心臟外科門診評估，找出血液循環問題，搭配慢性傷口治療中心整合照護，有助加速傷口癒合，減輕長期照護負擔。

75歲糖尿病患者，因車禍右小腿受傷，傷口持續惡化，部分組織壞死，幾乎見骨（左)。經員榮醫療團 4個多月治療，終於痊癒(右)。圖／員榮醫院提供
75歲糖尿病患者，因車禍右小腿受傷，傷口持續惡化，部分組織壞死，幾乎見骨（左)。經員榮醫療團 4個多月治療，終於痊癒(右)。圖／員榮醫院提供

心臟外科

