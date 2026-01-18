快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭地方不非藍綠的政治人物日前站出來，拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵」。聯合報系資料照
宜蘭地方不非藍綠的政治人物日前站出來，拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵」。聯合報系資料照

高鐵延伸宜蘭計畫爭議不休，有人主張行政院趕快核定興建，但也有人主張興建北宜直鐵的經濟效益較佳。行政院前政委張景森看到縣政府關於高鐵的臉書貼文，底下很多網友留言反對高鐵，他拋出年底選舉併同舉辦「宜蘭高鐵公投」；縣府今天表示，高鐵屬於中央建設，不能做為地方公投自治事項。

高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵）去年底通過國發會審查後，目前送請行政院核定中，但因為經費高達4000億元、只在宜蘭停靠一站、將來能否穿過地質破碎的蘇花路廊而成為環島高鐵等問題，一直都存在不少爭議。

行政院前政委張景森最近貼文提出，國5通過翡翠水庫今年20年了，未影響水質水量，隧道鑽孔比國5更小的北宜直鐵路線1，從南港到頭城僅36.6公里、行車27分鐘，他認為優於北宜高鐵。

宜蘭縣政府也在臉書官網貼文支持高鐵建設，希望行政院儘速核定，但底下留言反對比支持者多。張景森昨天在臉書說，「宜蘭縣政府兩天前發布的支持高鐵的貼文，底下宜蘭人的留言，反對的一大片！那些認為花大錢、大建設可以收買到選票的傳統政治人物，也許應該看看縣政府Po文底下的留言！」

他說，宜蘭的老百姓很聰明，但是在政治人物的心中，他們都還是可以用政治口號催眠的愚民！或許可以考慮今年年底併同地方選舉，舉辦「宜蘭高鐵公投」，讓民意來考驗這個政策！

對於能否與年底選舉一起舉辦宜蘭人地方性的高鐵公投案，宜蘭縣政府民政處今天表示，根據「公民投票法」及「宜蘭縣公民投票自治條例」，地方性公投僅限於「地方自治事項」；但是，高鐵建設屬於國家重大交通建設，主管機關為「交通部鐵道局」，所以高鐵延伸宜蘭將會被認定為「中央權限事項」，而非地方自治事項。

縣政府民政處進一步說明，高鐵延伸宜蘭的建設由中央主管，經費預算編列在中央，不是縣政府，而且高鐵從南港到宜蘭的路線跨及到雙北，不光只是宜蘭，無法單就宜蘭一個縣市舉辦公投；如果有宜蘭高鐵公投的提案送進縣政府，該案件可能在審查時就會被退回。

高鐵延伸宜蘭計畫爭議不休，行政院前政委張景森拋出「宜蘭高鐵公投」。縣政府表示，興建高鐵的主管機關是交通部，不是地方，不屬於自治事項，無法舉辦地方性公投。圖／截自張景森臉書
高鐵延伸宜蘭計畫爭議不休，行政院前政委張景森拋出「宜蘭高鐵公投」。縣政府表示，興建高鐵的主管機關是交通部，不是地方，不屬於自治事項，無法舉辦地方性公投。圖／截自張景森臉書
針對高鐵延伸宜蘭計畫，中央藍綠的前政務官齊聲喊卡，行政院前政委張景森拋出「宜蘭高鐵公投」。縣政府表示，不屬於自治事項，無法舉辦地方性公投。聯合報系資料照
針對高鐵延伸宜蘭計畫，中央藍綠的前政務官齊聲喊卡，行政院前政委張景森拋出「宜蘭高鐵公投」。縣政府表示，不屬於自治事項，無法舉辦地方性公投。聯合報系資料照

北宜高鐵爭議不休 張景森喊年底辦「宜蘭高鐵公投」縣府說話了

