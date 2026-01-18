冷空氣明接續南下 北東陰雨濕冷中南部輻射冷卻低溫不亞於北台

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，明起冷空氣接續南下，氣溫下滑轉冷，北、東部轉陰雨，中南部雖白天相對穩定，清晨夜晚受輻射冷卻影響，低溫也不亞於北台灣，提醒民眾要注意保暖。

林孝儒指出，今雖為東北風型態，尚未有顯著冷空氣南下，水氣也未明顯增多，各地溫度與昨日相近。預測北部、東部高溫約20-23度、低溫15-18度；中南部高溫約25-28度、低溫15-18度。迎風面北部山區至東部有局部短暫陣雨，降雨範圍較零星。

但林孝儒說，明天起一路至周末，天氣與近期偏乾、易放晴型態明顯不同。預測逐日將隨北方冷空氣持續遞補增強南下，整體氣溫一路下滑且環境水氣增多。北部至東部將為陰雨型態，中南部平地雖可維持晴時多雲，不過山區則為多雲時陰，亦有短暫陣雨機會。

溫度方面，林孝儒表示，周一為東北季風等級，北部至東部低溫約15-17度，中南部約16-18度；周二至周五將達大陸冷氣團或至強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12-14度，中南部約13-15度。中南部因水氣較少、輻射冷卻明顯，局部平地空曠及近山郊區等地清晨不排除有11–12度低溫可能。

林孝儒指出，明起的一周北部至東部濕冷感顯著；中南部雖白天相對穩定，清晨夜晚受輻射冷卻影響，低溫也不亞於北台灣。這樣的低溫趨勢估計至周末隨冷空氣減弱後才有回升跡象。此外，周三至周五，因低溫配合水氣通過影響，海拔3千公尺高山具有降雪條件。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。