聽新聞
0:00 / 0:00
天晴大回暖日子將結束 粉專揭最濕冷時段
把握好天氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，天晴大回暖的好日子即將結束。周日一(19日)東北季風增強，周二(20日)強烈冷氣團開始南下，氣溫將會大幅下降，低溫約10-13度，周三(21日)、周四(22日）是最冷時刻，並持續到周六(24日)清晨，影響時間長。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，特別提醒北台灣的民眾，因為這波冷空氣挾帶豐沛水氣，非常容易下雨，整天非常濕寒冷、伴隨強風，感受上會特別寒冷，請大家務必多注意接下來的天氣遽變，並做好準備。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言