天晴大回暖日子將結束 粉專揭最濕冷時段

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
把握好天氣，周二起冷空氣南下，迎風面溼冷。聯合報系資料照
把握好天氣，周二起冷空氣南下，迎風面溼冷。聯合報系資料照

把握好天氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，天晴大回暖的好日子即將結束。周日一(19日)東北季風增強，周二(20日)強烈冷氣團開始南下，氣溫將會大幅下降，低溫約10-13度，周三(21日)、周四(22日）是最冷時刻，並持續到周六(24日)清晨，影響時間長。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，特別提醒北台灣的民眾，因為這波冷空氣挾帶豐沛水氣，非常容易下雨，整天非常濕寒冷、伴隨強風，感受上會特別寒冷，請大家務必多注意接下來的天氣遽變，並做好準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 冷氣團

