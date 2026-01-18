周二強烈冷氣團報到北台轉濕冷 吳德榮：低溫探8度高山恐下雪

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
把握好天氣，周二起冷空氣南下，迎風面溼冷。本報資料照片

把握好天氣，冷空氣又要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，周二(20日)強冷空氣抵達氣溫驟降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。

吳德榮指出，周三至周五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，這波冷空氣以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。

吳德榮說，因未達「寒流」，其低溫遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖。周三、四3000公尺以上高山(合歡、雪山、⋯ 等)有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界條件，固態降水(冰霰、霧淞)機率高、飄雪「可遇不可求」。

吳德榮指出，今晨台灣上空有稀疏的中層雲移入。上半夜「輻射冷卻」略增強，截至上午4時52分，本島縣市平地的最低氣溫為：台東(東河鄉)13.0度，新北(石碇區)13.1度。各地區平地的最低氣溫約在13、14度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，今、明兩天西半部多雲時晴；東半部偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。明晚起北台灣轉有雨。今日各地區氣溫如下：北部13至24度、中部14至29度、南部14至29度及東部13至25度。

吳德榮指出，周六(24日)起天氣好轉、西晴東偶雨；冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用、早晚氣溫偏低，日夜溫差大。

至於最新(18日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」，將在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢。仍保持「1月颱、不侵台」的紀錄。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

