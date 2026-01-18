宜蘭近海規模4.7有感地震 和平、南澳最大震度4級

宜蘭近海凌晨地震 規模4.7震感明顯

1月18日凌晨1時01分，宜蘭縣近海發生規模4.7地震，震源深度約7.2公里，屬於淺層地震。震央位於宜蘭縣政府南方約45.2公里海域，為此次地震影響範圍的中心點。此震動波及多個縣市，部分地區感受到明顯搖晃。

【中央社／台北18日電】根據中央氣象署最新資訊，18日1時1分發生芮氏規模4.7地震，地震深度7.2公里，震央位於宜蘭縣政府南方45.2公里（位於宜蘭縣近海），最大震度花蓮縣、宜蘭縣4級。

最大震度4級地區:花蓮縣、宜蘭縣

花蓮縣和平鄉及宜蘭縣南澳鄉測得最大震度4級，屬中震，許多地區民眾夜間被搖醒，房屋明顯搖晃，可能有物品傾倒的現象。建議民眾確認家中物品是否安置穩固，避開可能掉落物品的位置，並保持警覺以應付可能的餘震。

最大震度2級地區:南投縣、臺中市、新北市

南投縣、臺中市及新北市部分地區感受到輕微搖晃，屬震度2級。此級別震感多數民眾可覺察，懸掛物輕微搖晃，建議保持平常防震準備。

最大震度1級地區:桃園市、新竹縣、臺北市、苗栗縣、基隆市、彰化縣

桃園市、新竹縣、臺北市、苗栗縣、基隆市與彰化縣部分區域感受到微弱震動，震度1級，平時活動影響極小，無明顯安全疑慮。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）