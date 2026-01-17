走讀東大溪 培養河川同理心
兩天一夜的設計思考工作坊，開場透過結合教育與娛樂的遊戲軟體Kahoot，以問答遊戲破冰，增進參與者彼此間的認識，隨即帶隊到東大溪導覽及河川問題短講，實地了解東大溪整治成功實例，昔日散發惡臭的河川變得鳥語花香，加上老師們河川問題短講，增加同學對河川同理心。
工作坊也安排去年五月入圍團隊進行決選報告，為台下聆聽的新學員提供參考座標。各小組討論後，第一天晚上就提出初步規畫報告，苗圃教練也適時提出指導。「要隨時打掉重練，不要太早下結論」，主持活動的東海大學工業設計系羅際鋐教授表示，最好的方案通常是半夜兩點想出來的。多位參與的同學幾乎徹夜不眠，不斷優化原本的設計，不少人裹著睡袋睡在教室，小寐後繼續討論，建立小組成員革命情感。各組在第二天下午的虛擬募資時，已經確立方向，每位參與者扎實地走過了設計思考的收放過程，在成績揭曉那一刻，不論是否入圍，每位同學都覺得「那美好的一仗已經打過」。
