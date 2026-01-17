百餘位學子 腦力激盪學傾聽

一百多位同學參加此次設計思考工作坊，以下是其中幾位同學對這次活動的看法：

台東均一實驗高中施沛心：這次參加活動是因為媽媽鼓勵，我也希望透過河川活動學習更系統地思考與討論河川保護議題。

中科實驗高中姚得樂：透過設計思考從零開始學習產品設計，在過程中學習取捨與不斷迭代更新，包括放下固執己見的心態成長。

東海大學吳俊憲：隨機分隊雖帶來磨合挑戰，但最終不僅實現順暢分工，也讓我學會融入團隊、發揮創新協作能力。

逢甲大學廖珮晴：工作坊將學校知識應用於真實情境，最困難的是分析利害關係人，因為之前沒接觸過。

勤益科技大學郭安欣：參加此活動讓我學會從問題源頭出發，從不同角度思考解決方案，也提升了分析與協作能力。

嶺東科技大學僑生黃威瀚：探索水資源與生態是跨領域學習，未來希望將水及自然元素放入自己設計創意的專業裡。

勤益科技大學陳煌震：活動讓我更理解河川汙染對日常環境影響，透過與隊友討論與實作，更深化對環境保護的重視與實踐。

高雄科技大學陳佩宜：印象最深的是海報設計的討論，與隊友意見不同，最初氣氛僵硬，但大家仍能圍繞目標討論，最後協調成功。

宜蘭大學黃鍇棋：活動激發了我的創新思維，讓我學會跨領域合作與IoT應用，並親身體驗挑戰自我、走出舒適圈。

彰化師範大學林庭妘：與理工背景組員合作，讓英語系的我受益良多。課堂上老師以心理學的角度切入App設計與 UI/UX教學，讓文科生也能輕鬆理解。

台南大學鍾心慈：雖然自己就讀生態系，能快速吸收理論提出方案，但也發現自己的簡報口語訓練仍待加強。