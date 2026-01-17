快訊

觀察站／能發現問題的人 AI難取代

聯合報／ 本報記者徐柏棻

去年下半年，台灣接連發生數起與水相關的事件，首先是花蓮馬太鞍溪因堰塞湖溢流，造成光復鄉居民流離失所及不幸傷亡；基隆河則爆發廢油汙染，影響基隆市與新北市汐止地區十八萬戶民生用水，兩起事件都讓民眾非常有感。它提醒我們：河川不是遙遠的環境議題，而是與安全、生活與公共治理緊密相連的課題。

永續議題面向廣泛，我們選擇從河川切入，是因河流承載的不只是水質與水量，更牽動防汛防災、生態保育、汙染防治、農業灌溉、交通運輸與休憩觀光。健康的河川，是建構城市與鄉村韌性的基礎；生病的河流，難以孕育深厚文化與安定生活，更無法承受氣候變遷與生物多樣性流失的雙重壓力。

繼去年五月後，這回再邀青年學子以設計思考的方法梳理河川問題、拆解複雜系統，並提出跨領域、可實踐的解方及公共問題解決能力。透過苗圃教練的引導啟發，學生發揮想像，彼此雙向奔赴，形塑良好的學習互動。

本次工作坊吸引上百位學子報名，顯示流域議題正逐漸進入年輕世代的視野。活動同時啟用七位影音工讀生，以「青年的故事、青年報導」為理念，從年輕人的視角記錄整個過程。

面對層出不窮的河川危機，社會需要的不只是收拾善後的「鏟子超人」，更需要能在災害發生前就看見問題、預先行動的人，這是ＡＩ難以代勞的，更是「河好如初」設計思考工作坊希望培養的能力與價值。

•本屆河好如初設計思考工作坊由聯合報系文化基金會、聯合報系、東海大學、清華大學及東海大學工業設計學系共同主辦，並由東海大...

百餘位學子 腦力激盪學傾聽

一百多位同學參加此次設計思考工作坊，以下是其中幾位同學對這次活動的看法：

