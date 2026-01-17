河好如初起跑 青年獻策救河流

快訊

聯合報／ 記者邱文通陳美萍徐柏棻／台中報導
•本屆河好如初設計思考工作坊由聯合報系文化基金會、聯合報系、東海大學、清華大學及東海大學工業設計學系共同主辦，並由東海大學工業設計系提供活動場地，六月將在清華大學舉辦今年第二場河好如初設計思考工作坊。

「河好如初設計思考工作坊」於本月十、十一日在台中東海大學舉辦兩天一夜活動。一百多名來自全台各校的大學及中學生，透過設計思考為台灣河川問題尋求最佳解方，入圍八組團隊將由苗圃教練輔導五個月，讓計畫落地執行，六月進行決選。

本次工作坊有兩項特色，一是徵求了七位在大學就讀的影音工讀生，為活動拍攝製作短影音，將在聯合報系平台及工讀生個人社群平台上播放。二是參加學生透過製作模型及ＡＩ，讓報告更顯專業。

另外，這次工作坊中有三名高中生邊參加工作坊邊準備段考，他們是中科實驗高中姚得樂、台中二中黃若寧和均一實中的施沛心。

聯合報系永續長羅國俊表示，美國川普政府退出聯合國氣候綱要公約，對全球氣候行動是一大打擊。暖化的衝擊無國界之分，我們對河川保育多一分努力，緩解氣候危機就多一分可能。

工作坊由推動設計思考十多年的東海大學工業設計學系羅際鋐老師主持。東海大學研發長林惠真表示，永續看似宏大，實則始於基本選擇——喝乾淨的水。清華大學原子科學院分析與環境科學研究所長周秀專指出，水是生命存在的基本條件，關心河流就是回歸健康與生活。

活動從十四組團隊中選出八組入圍團隊，前三名分別是彰師大與東海同學的「波賽噸─河川漂浮垃圾自動回收系統」；勤益與嶺東科大的「河情河理，智慧模組生態浮島」；台大、淡江及海洋大學的「接管汙水，河川不再髒臭」。

另五組入圍的是大同大學的「塘裡不要你，青塘守門員」；逢甲、中興與台中二中的「橘生溪望，一片果皮讓溪流重新呼吸」；大同大學的「濕在必行，讓板橋人工濕地被看見」；大同與政治大學「北港溪沼氣發電眾包平台」；清華大學「從頭開始行動，一起當水源守護者」。

入圍團隊可獲一萬元啟動金，每隊將由一名教授擔任陪跑教練，未來五個月教練將協助各組落地執行相關計畫，今年六月在清華大學參加決選。

去年五月入圍的五組團隊，經過半年多的優化及落地執行，在這次工作坊中也進入決選，一至三名分別是清華大學的「好河伴」、台北商業大學的「ReRiver」、東海大學的筏子溪環境教育，分別獲得五萬元、三萬元和兩萬元的獎金。

工作坊同學分別來自東海、清華、大同、台大、政大、成大、台師大、彰師大、北市大、高科大、中興、海洋、台南、嘉義、宜蘭、東吳、中原、逢甲、淡江、台北商業等大學及勤益、嶺東科大、台中二中、均一實中、中科實中等校，顯示青年世代對河川永續議題的關注。

新聞辭典 設計思考與苗圃教練

設計思考：一種創意思考，強調以人為本的解決問題方法論，為各種議題尋求創新解決方案，並創造更多的可能性。

苗圃教練：指在教育部苗圃計畫中，能夠進行設計思考教學的種子教師，以培育更多優秀的設計思考人才。

記者徐柏棻／整理

