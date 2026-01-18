聽新聞
法務部：先釐清無心跳是否「法定」死亡

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

宜蘭一所醫院去年傳出「非病死器捐流程」爭議，宜蘭地檢署指檢察官獲報時，依「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」規定，認定「非病死」案件不符合執行心臟停止後器官捐贈要件，絕非不了解器捐法規。法務部昨表示，人體器官移植條例第四條以腦死判定死亡，心臟停止是否屬條例所定義的「死亡」，應先釐清。

根據器捐指引第四條規定，「病人為非病死或可疑非病死者，應停止器官捐贈作業，但捐贈眼角膜、皮膚、骨骼或其他組織項目者，不在此限」；二○一七年衛福部的函文也載明「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引以病死病人為主，未來俟國內各醫院在施行實務上漸臻成熟後，本部將再邀請各醫院、相關醫學團體及法務部等研議討論將非病死或可疑為非病死者納入」。

目前腦死器捐須經二次判定，包括通知檢察官與醫師，例如發生車禍意外，在不影響案情蒐證的情況下，當事人被判定腦死，醫師才可自屍體摘取器官施行移植手術。

但心臟停止是否屬人體器官移植條例所定「死亡」，得依同條例第七條辦理？法務部認為衛福部應先釐清。檢察官對於「非病死或可疑為非病死之心臟停止死亡個案」，依法進行相驗並決定是否發交大體，至於醫療機構得否進行心臟停止死亡後器官捐贈，應由醫療機構遵守相關法規辦理。

法務部指出，人體器官移植條例為法律位階，器捐指引不能逾越母法，法務部也定有「檢察官辦理捐贈人體器官屍體相驗案件應行注意事項」供檢察官依循，若當事人「還活著」，檢察官當然不容許出現「強摘器官」情事，但也絕非只相驗冰冷的屍體，一切依法律授權。

法務部表示，檢察官一接獲器捐相驗案件通知，會立刻了解案情、啟動相驗，與醫院保持聯絡，並於第一時間抵達醫院依法完成相驗，且確認不影響證據保全。

