楊秋興蓋建案「被政府扒2層皮」

聯合報／ 記者王昭月林保光張議晨／高雄報導

身為建商的前高雄縣長楊秋興指他的建案因土方無處去，導致工程卡關成本大增，形同被政府「扒了兩層皮」，也可能危及工地安全。高雄也有工地貼出停工公告，建商抱怨工程被迫停擺，已嚴重衝擊產業及生計。

楊秋興說，他在高雄燕巢的大樓建案去年六月就取得使用執照，卻因送電工程須挖設管溝，產生的土方卻無處可去，工程卡關，至今近七個月仍無法送電，已交屋的住戶只能用他提供的臨時電，費用驚人，還好自己有一塊素地暫時堆放土方，才勉強解決。

楊秋興表示，其他建商有的建案地下室已開挖一半停工，一旦持續降雨，極可能造成工地安全風險；目前土方清運費用暴漲近十倍，建商成本大增，長期下來工期延誤、推案停滯，成本勢必轉嫁給消費者，更嚴重的是，許多危老建築亟需改建，卻因土方問題停擺，形成連鎖衝擊。

高雄三民區一處建案工程圍籬貼出停工公告，包商坦言因土方之亂工程停擺，工班只能先放假，除了增加土方處理成本，工班領日薪，停工就沒薪水。

高雄仰德建設總監林順詰說，準備開案的建商也深受影響，有的擔心墊高成本，建案往後延，但銀行土建融資有十八個月內開工期限，「開工有成本壓力，不開工有貸款壓力，一環扣一環。」

中央今年起實施土方清運新制，全流程管理Ａ、Ｂ、Ｃ三點，台中市都發局長李正偉說，全台只有中部無最終去化場Ｃ，加上台中土質不同，台中的自治條例明定有價土方可走「Ａ到Ｃ」處理，並規範砂石車須全面裝ＧＰＳ，國土署已宣布新增「Ａ到Ｃ」路徑。

台中營建業者抱怨，國土署還在修改納管系統，台中的「Ａ到Ｃ」須等新納管系統上線後，才能恢復運作，現在工地的有價土方還不能運出去。

