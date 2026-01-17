聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／配套周全 才有執法底氣

聯合報／ 本報記者張議晨鄭朝陽

這波土方之亂造成全台不少工地停工，正受政府打房的建商自然跳腳，日前已集結向行政院陳情要求延後土方流向管制新制；今年明年都是選舉年，賴政府能否「擇善固執」，值得觀察。至於新制是否真的良善，行政院也要專業審酌、細緻規畫配套，才不致好心做了壞事。

聯合報前年底專題報導「國在山河廢」現象，指出高房價的背後，竟是以營建土石及廢棄物毒害國土為代價；去年八月高雄被踢爆多起營建廢棄物違法亂倒案件，讓土方之亂再度浮上檯面。

去年初，行政院就面對問題找跨部會研商解方，關鍵的是找尋土方去化管道，但盤點了一年多，終究無法處理土方之亂。原因是土資場被視為鄰避設施，勢必引來附近居民激烈陳抗，功敗垂成例子多不勝數；想找最終處置場，一來國土計畫裡不曾未雨綢繆，二來中央認為這是地方自治事項，多一事不如少一事，每次出狀況都以「全面盤點」敷衍了事。

就像最近的廚餘之亂，或不時出現的垃圾危機一樣，各地焚化爐老舊、量能不足早就不是新聞，中央也向來認為是地方事務袖手旁觀，等到垃圾去化不了、堆到臭不可聞時，才想起中央有調度之責。這回在業者反彈下，行政院又拋出未來有一點五億立方的土方胃納量，因無細項，真假難辨。

這次實施土方全流管制新制，關鍵在運送車輛須全面加裝ＧＰＳ和紙本聯單改用電子聯單，業界反彈、要求延後實施都是假議題，其實裝ＧＰＳ的車輛占比已不低，而是電子聯單讓中段的土資場這一關不再能「繞場」作假，必須認真分類才能合法營運。這踩到建商、清運和土資場業者的痛點，導致價格暴增，業者集體觀望。

不過，業界也提出新制可能的窒礙難行之處，行政院必須在杜絕非法與務實可行之間找到平衡點，配套周全，才有執法底氣。

延伸閱讀

新興計畫預算抽出逕付二讀被綠酸 賴士葆：只要軍火不顧民生

化解土方之亂！高雄啟動「A至C」直送 港區整地開放民間土方入場

「土方之亂」有解？工地開不了工炸鍋了 何欣純促台中港釋地5公頃救急

整理包／土方之亂不只建商有事還衝擊房價 政府應變能平息風暴？

相關新聞

學測自然科 50個圖表「寫不完正常」

學測自然科昨落幕，十九頁的試卷出現高達五十個圖表，出題「圖表化」趨勢明確，其中生物科考題題幹長、閱讀量大，補教老師游夏坦...

舊蘇花最美路段廢線 3景點「還給大自然」

台九丁線舊蘇花公路和仁至大清水路段緊鄰太平洋，壯觀海景被譽為「蘇花最美路段」，但前年○四○三強震後，土石鬆動災點多，頻繁...

舊蘇花最美路段廢線 居民嘆：又美又險 花蓮交通縮影

舊蘇花和仁至大清水段廢線解編走入歷史，不少用路人回想與這段臨海道路的美麗相遇，嘆息「以後只能用設定年分的街景地圖來回憶了...

初代羅茱經典 雙人限時優惠

被譽為廿一世紀最具代表性法文音樂劇的「羅密歐與茱麗葉」，廿五周年初代卡司全球告別巡演，即將於一月卅日至二月八日於台北流行...

大學學測數學Ａ計算量大 解題教師：考生心情不會太好

大學學測昨登場，首節考數學Ａ，不少考生反映考題偏難，計算量大、寫不完、卡很久、想不通。北市高中教師解題團、陽明高中教師蘇...

無心跳器捐指引 納司法相驗流程

去年有法醫質疑「無心跳器捐」制度有活摘器官之嫌，主要反映法界對捐贈流程的認知落差。長年來，無心跳器捐需由檢方相驗後才能啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。