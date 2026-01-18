聽新聞
0:00 / 0:00

無心跳器捐指引 納司法相驗流程

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引修正，可望年增兩成器捐量。示意圖。本報資料照片
心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引修正，可望年增兩成器捐量。示意圖。本報資料照片

去年有法醫質疑「無心跳器捐」制度有活摘器官之嫌，主要反映法界對捐贈流程的認知落差。長年來，無心跳器捐需由檢方相驗後才能啟動手術，不少案例在等待相驗期間，器官因受損而無法移植；衛福部與法務部去年底召開會議後，衛福部決定修訂指引，導入司法相驗流程，爭取無心跳器捐數量，最快今年上半年公告。

心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引若修訂，可望年增兩成器捐量。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲指出，台灣目前的器官捐贈主要分為腦死器捐與無心跳器捐。每年腦死器捐約有一百多例，但無心跳器捐僅約十例，許多無心跳器捐案例雖符合捐贈條件，卻因器官最終無法使用而被迫放棄，癥結點在於死亡判定與司法相驗的時間落差。

李明哲說，檢調相驗的對象必須是「屍體」，但心死後器捐的操作實務上，患者無心跳後，為讓可移植器官能夠使用，醫療團隊會裝上葉克膜，維持器官的血流，而此時通報檢方相驗，檢方不認定此為「屍體」，會要求撤除葉克膜執行相驗。一旦相驗時間過長，器官品質就會受影響而無法移植，這也是無心跳器捐案例極少的原因之一。

李表示，為爭取無心跳器捐數量，衛福部與法務部去年底召開會議討論，會議中，專家們建議一旦有患者要執行無心跳器捐，醫療團隊第一時間將患者生前病史、病況等書面資料交付檢方，讓檢方做初步書審，判定是否有他殺之嫌。

若檢方認為需進一步調查，醫療團隊則放棄該患者執行無心跳器捐；若檢方認為無疑慮，院方一旦確定患者已心死，即通知檢方撤除葉克膜時間，盼讓相驗時間縮短，避免讓器官溫血期過長，影響器官品質、無法移植。該方式已取得共識，衛福部也將朝此方向修訂指引。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，已著手修訂器捐指引，主要調整指引第四條「病人為非病死或可疑為非病死者，應停止器官捐贈作業」，除明定「非病死個案」，也將導入司法相驗流程，由於部分細節仍待與專家討論，預計今年上半年完成修訂後上路。

衛福部 器官捐贈 心跳

延伸閱讀

手術室裡的低碳革命！雙和醫院以「麻醉安全」揭開永續醫療新篇章

中榮無照廠商執刀案 院內調查報告尚未提交 衛福部：明天是最後期限

春節連假長達9天 衛福部推「壅塞監測指標」防堵急診塞爆

中榮爆放任「無照廠商代刀」 衛福部喊「要查」密醫最高可處5年徒刑

相關新聞

學測自然科 50個圖表「寫不完正常」

學測自然科昨落幕，十九頁的試卷出現高達五十個圖表，出題「圖表化」趨勢明確，其中生物科考題題幹長、閱讀量大，補教老師游夏坦...

舊蘇花最美路段廢線 3景點「還給大自然」

台九丁線舊蘇花公路和仁至大清水路段緊鄰太平洋，壯觀海景被譽為「蘇花最美路段」，但前年○四○三強震後，土石鬆動災點多，頻繁...

舊蘇花最美路段廢線 居民嘆：又美又險 花蓮交通縮影

舊蘇花和仁至大清水段廢線解編走入歷史，不少用路人回想與這段臨海道路的美麗相遇，嘆息「以後只能用設定年分的街景地圖來回憶了...

初代羅茱經典 雙人限時優惠

被譽為廿一世紀最具代表性法文音樂劇的「羅密歐與茱麗葉」，廿五周年初代卡司全球告別巡演，即將於一月卅日至二月八日於台北流行...

大學學測數學Ａ計算量大 解題教師：考生心情不會太好

大學學測昨登場，首節考數學Ａ，不少考生反映考題偏難，計算量大、寫不完、卡很久、想不通。北市高中教師解題團、陽明高中教師蘇...

無心跳器捐指引 納司法相驗流程

去年有法醫質疑「無心跳器捐」制度有活摘器官之嫌，主要反映法界對捐贈流程的認知落差。長年來，無心跳器捐需由檢方相驗後才能啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。