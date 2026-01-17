土資業者：堵住非法管道 市場一定痛
中央、地方嚴格要求查土方清運後，土資場幾乎全面停擺，建商叫苦，但土資場業者直言，以前土方處理很多被違法亂倒，現在堵住非法管道，真正合理的成本浮上來，市場一定會痛，「建商不會賠錢，只是少賺」，這些成本以往都轉嫁給環境與全民。
營建工程產生的營建剩餘土石方，分類後有些可回填土地，價值較高；磚塊、混凝土塊、淤泥等，要填埋處理，其餘不可再利用的當垃圾處理。
據了解，這次土方之亂，部分土資場只收來源單純的土方，建案的土方都遭拒收，原因在於建商拆屋或開挖時，常無法在源頭做好分類，易夾雜垃圾或廢棄物，一旦收了，分類處理責任便落在土資場身上，處理費也從過去每立方公尺數百元，暴漲至二千五百至三千元。
新制管制流向 不能繞場了
土方去化新制為何影響大？關鍵在於全面採用電子聯單，且清運車輛須加裝ＧＰＳ管制流向，遏止過去偽造聯單、進入土資場「繞場」的不法行為，將所有土方從產源端、土資場到最終去化點的路徑攤在陽光下。
一名建商直言，新制徹底執行流向管制，嚴禁由出土端直接送往去化點，須強制經土資場分類，但土資場收容量不足導致無處可去。
土資場業者說，分篩、分類、破碎、去化等都是成本，進場項目愈單純、成本愈低，很多建商習慣花錢了事，委外把土方、塑膠、玻璃等廢棄物混在一起，因新制規定土資場須提報土方檢測報告，包含八大項、卅二項毒物檢測標準，才能進入最終去化場，風險變高，不如先不收土。
走進高雄仁武區的土資場，門口可見堆積如山的廢土，業者無奈，現在是分得出來、卻送不出去，因為沒有去化處，導致廢土堆積過高，甚至遭環保局開罰。
產業鏈近崩潰 配套在哪裡
業者說，業界不反對嚴管土方，但過渡期太短、配套沒跟上，造成一關卡一關，產業鏈近乎崩潰；土資場提高收費，不是貪婪或要大賺黑心錢，而是缺乏最終處置場，廢土無處去，一直堆置都是沉默的租金成本，若要收土就必須提高處理費。
