初代羅茱經典 雙人限時優惠

被譽為廿一世紀最具代表性法文音樂劇的「羅密歐與茱麗葉」，廿五周年初代卡司全球告別巡演，即將於一月卅日至二月八日於台北流行音樂中心盛大演出。這次來台，不僅象徵跨越四分之一世紀的輝煌回望，更是初代羅密歐達米安與原版茱麗葉希西莉亞最後以「羅茱」同台詮釋經典，是一次無可取代、難以重現的歷史時刻。

