舊蘇花最美路段廢線 居民嘆：又美又險 花蓮交通縮影

舊蘇花和仁至大清水段廢線解編走入歷史，不少用路人回想與這段臨海道路的美麗相遇，嘆息「以後只能用設定年分的街景地圖來回憶了」。在地旅遊業者憂心，交通是否順暢攸關觀光，這段路的廢線正是縮影，恐讓遊客又開始思考花蓮的交通安全及穩定性。

和仁到大清水段不到五公里長，堪稱「既美麗又危險」，在蘇花改還未通車的年代，是秀林鄉和平村民到花蓮的必經道路。秀林張姓鄉民分享，大學畢業後回鄉工作，當時蘇花改還沒通車，北上只能走舊蘇花，父親安排「蘇花路考」，開上和仁至大清水這段，還得注意上方落石，即便蘇花改通車後早已改線走仁水隧道，但進蘇花公路還是不自覺繃緊神經。

○四○三地震加上颱風、豪雨接連侵襲，花蓮聯外交通多次中斷，去年又發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，讓花蓮觀光陷入低谷。張姓旅遊業者說，「蘇花最美路段」的廢線正是縮影，會讓遊客再次思考，來花蓮到底安不安全。

花蓮觀光協會理事長陳義豐認為，蘇花局部廢線反映出旅遊交通安全的大問題，大家希望夠有一條安全的路。