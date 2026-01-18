聽新聞
0:00 / 0:00
舊蘇花最美路段廢線 居民嘆：又美又險 花蓮交通縮影
舊蘇花和仁至大清水段廢線解編走入歷史，不少用路人回想與這段臨海道路的美麗相遇，嘆息「以後只能用設定年分的街景地圖來回憶了」。在地旅遊業者憂心，交通是否順暢攸關觀光，這段路的廢線正是縮影，恐讓遊客又開始思考花蓮的交通安全及穩定性。
和仁到大清水段不到五公里長，堪稱「既美麗又危險」，在蘇花改還未通車的年代，是秀林鄉和平村民到花蓮的必經道路。秀林張姓鄉民分享，大學畢業後回鄉工作，當時蘇花改還沒通車，北上只能走舊蘇花，父親安排「蘇花路考」，開上和仁至大清水這段，還得注意上方落石，即便蘇花改通車後早已改線走仁水隧道，但進蘇花公路還是不自覺繃緊神經。
○四○三地震加上颱風、豪雨接連侵襲，花蓮聯外交通多次中斷，去年又發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，讓花蓮觀光陷入低谷。張姓旅遊業者說，「蘇花最美路段」的廢線正是縮影，會讓遊客再次思考，來花蓮到底安不安全。
花蓮觀光協會理事長陳義豐認為，蘇花局部廢線反映出旅遊交通安全的大問題，大家希望夠有一條安全的路。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言