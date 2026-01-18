舊蘇花最美路段廢線 3景點「還給大自然」

台九丁線舊蘇花公路和仁至大清水路段緊鄰太平洋，壯觀海景被譽為「蘇花最美路段」，但前年○四○三強震後，土石鬆動災點多，頻繁落石阻斷交通。行政院近日公告廢線解編，還給大自然，沿線屏風岩等三個景點將走入歷史，其中包括清水斷崖局部區域，讓許多用路人大嘆可惜。廢線後，這路段目前只能走蘇花改仁水隧道。

行政院日前公告台九丁六十四點二六二公里到六十九點一一九公里路段解編廢線。長期研究公路的交通臉書社團「公路邦」說，和仁到大清水的臨海道，自一九三二年通車，路長近五公里，緊貼卡那岡斷崖及太平洋。廢線後，沿線將有三大景點成為絕響，包括可眺望和仁海灣的熱門打卡點太魯閣國家公園界碑；長約卅公尺，手工開鑿沒有襯砌，且是蘇花路廊唯一一座日據時代使用至今的和仁臨海短隧道；以及卡那岡斷崖路段的知名景點屏風岩。

公路局東區養護工程分局長林文雄表示，該路段目前觀測臨太平洋邊坡有六個蝕溝，其中五個更超過一千公尺，還有一個路基缺口已到太平洋，工程費至少廿五億元，甚至可能超過，因此決定提報廢路。

南澳工務段長劉錦龍說，前年○四○三地震後，該路段土石鬆動大量落石，清坍後每遇大雨、颱風仍持續崩塌，且愈來愈嚴重，即使投入大量經費養護仍難確保安全，廢線後，即歸還大自然，日後不會再啟用，未來蘇花安計畫完成後，會有另一條路線從和仁通往崇德。

秀林鄉和平村長董蓮怡表示，舊蘇花臨海路段是早年通往花蓮重要道路，村民南下就醫、接送孩子都走這條路，美景連當地人都看不膩，不過危險性確實高。自從蘇花改通車後，村民已很少路過，但仁水隧道養護檢修封路時，需要替代道路，希望公路單位提早通知。

