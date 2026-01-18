聽新聞
串聯高雄山區與南市區 台86線東延內門第一階段環評通過
為加快串聯高雄山區至台南市區交通，省道台86線快速道路東延內門計畫啟動多年，居民殷切期盼。公路局說明，第一階段從國3關廟交流道至湯山營區路段的環境影響評估已通過，第二階段延伸至內門台3線路段正在進行環評，最快2028年動工。
內門通往台南主要仰賴182線道，山區道路崎嶇難行，為便捷兩地交通，公路局提報「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程可行性評估」，行政院2020年核定，新闢路段總長約10.1公里；除新闢路段，中間約5.8公里與182線共線，工程總經費達111億元。
台86線西起台南市南區、東至關廟區，全長20公里。據台南市府工務局資料顯示，台86線東延案分成東西兩路段，西段為國3關廟交流道至龍崎區公所，路長4.312公里；東段為龍崎五間至內門台3線，路長5.784公里。
東延計畫過去召開多次公聽會，地方希望可以往東直接延伸至杉林月眉，這樣過了月光山隧道就是美濃，但最後定案僅延長至內門台3線。居民說，東延喊了十幾年，希望快點銜接至內門，縮短就醫、農作物運輸及觀光休閒距離。
公路局南區新建工程分局說，台86東延路段分兩階段規畫，國3關廟交流道延伸至湯山營區路段已通過環評，行政院正審核規畫設計。
