學測自然科 50個圖表「寫不完正常」

學測自然科昨落幕，十九頁的試卷出現高達五十個圖表，出題「圖表化」趨勢明確，其中生物科考題題幹長、閱讀量大，補教老師游夏坦言，題目寫不完是正常，「連我都寫很久」。高中教師提及。今年跨科題多，出現物理跨地科、生物跨地科、生物跨化學等題型，考驗學生運用不同領域知識解決問題的能力。

得勝者文教預估，頂標為十三級分、前標十二、均標九、後標七、底標五，與去年相同。

化學科補教老師黃鑫指出，今年化學題目章節分布均勻，且把各單元打散做綜合型出題。

其中第廿七題有挑戰性，要分析香蕉裡面的鉀鹽成分，結合了高一溶解度內容、高二沉澱表觀念，可見考生除了高一必修化學，準備學測時也可以一起複習選修化學出現的觀念。

補教老師陸怡中認為，物理較去年簡單，出題扣合時事，半導體、薄膜的相關題目在去年的分科測驗中已有出現，今年又延續出題。

建中教師周麗芬說，今年生物試題偏易，是近五年來最簡單，跨科題目較往年略多，如卅四題論及大滅絕，為生物跨地球科學；四十一至四十二題則是生物跨化學並結合探究與實作，但未出現時事題，較為可惜。

游夏說，本次生物考題文字很長，考生要耐心閱讀，出了很多「演化」相關題目，例如考出較難的支序系統學，有些學校會認為是選修生物或課外單元。

松山高中教師翁雪琴認為，地球科學屬中間偏難、具高鑑別度，測驗推理論證外，也強調閱讀理解、圖表判讀、資料轉譯，其中圖表題更占了一半。

黃姓考生表示，今年考題難度適中，題幹明確清楚，沒有陷阱題，不過計算多一點，解題多花一點時間。蔡姓考生說，今年手寫題很特別，加了字數限制，只能廿字內寫完，因此解題要精準、言簡意賅。