女友趴引擎蓋阻她酒駕遭甩死 告代火大：騙國民法官說不會上訴

不只台灣！美國也欠日本近2300億台幣軍購 簽約逾5年仍未交貨

AI供應鏈是美股2026五大風險之最 脆弱環節不只是台積電和ASML

今彩539第115015期 頭獎1注中獎

中央社／ 台北17日電

今彩539第115015期開獎，中獎號碼24、37、02、11、10；派彩結果，頭獎1注中獎，每注獎金新台幣800萬元。

貳獎230注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼862，壹獎46注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼2736，壹獎83注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

