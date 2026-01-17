三官數位藝術展 故宮典藏融入台北松山奉天宮

台北松山奉天宮除主祀玉皇大帝與五年千歲，也奉祀民間俗稱「三界公」的三官大帝。故宮與松山奉天宮合作，以典藏「三官出巡圖」為核心，共同推出數位藝術展，邀民眾與神同樂。

「出神入化——三官數位藝術展」開幕式今天舉行，國立故宮博物院院長蕭宗煌致詞提到，2023年故宮與松山奉天宮合作推出「跟著皇帝去旅行」數位展，獲得熱烈迴響，成功以數位科技引領故宮文物走入民間信仰場域。時隔近3年，雙方再度攜手，開啟故宮文物與信仰文化的嶄新對話。

蕭宗煌說，松山奉天宮奉祀民間俗稱「三界公」的三官大帝，巧妙呼應故宮相傳為宋代畫家馬麟所繪的國寶「三官出巡圖」，描繪天官、地官、水官出巡的盛大場面，寓意天官賜福、地官赦罪、水官解厄的民間信仰。

蕭宗煌表示，此次展覽以「三官出巡圖」為核心，攜手中央研究院院士李豐楙、台灣大學教授洪一平與故宮策展團隊，透過數位科技轉譯，呈現故宮文物與在地信仰的深度對話，作為獻給信眾與市民朋友的新春賀禮；同時感謝松山奉天宮長期支持故宮推動數位展覽，讓故宮文物走入各地。

「出神入化——三官數位藝術展」分為「與神相遇——初探三官」、「神歷其境——走入三官」展區，共計7大展件。「細探三官」互動裝置以高解析投影，打破空間限制，將平日位於奉天宮殿堂深處、難窺全貌的三官大帝神尊，轉化為近在咫尺的影像，讓信眾能近距離凝視神像莊嚴的雕刻工藝。

另外，「三官VR：天官賜福」裝置配合農曆春節與上元節氛圍，觀眾戴上VR裝置後，將由靈獸「青龍」引領，穿梭於炮火與燈彩交織的民俗盛會；「童樂三官：共創遊畫」則以三官IP打造家庭共創區，歡迎大小朋友親手彩繪隨從角色，並加入巡遊隊伍，與神同樂。

「出神入化——三官數位藝術展」即日起至4月26日，於松山奉天宮天公藝廊展出。