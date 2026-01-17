政治受難者陳欽生出版回憶錄 盼年輕世代了解歷史

中央社／ 台北17日電

政治受難者陳欽生出版「謊言．真相：陳欽生生命故事」，發表會上陳欽生表示人生至今很滿足，「希望能讓台灣年輕世代透過我的故事去了解這塊土地的歷史，進而思考台灣的未來。」

被大家暱稱為「生哥」的陳欽生新書發表會上，包括民進黨籍立法委員張雅琳、桃園市議員魏筠、國史館館長陳儀深、客委會主委古秀妃、政大台灣史研究所教授薛化元、台灣大學歷史系教授周婉窈以及政治受難者前輩張則周、洪武雄等到場。一同見證人權歷史重要時刻。

原籍馬來西亞，陳欽生首度以華語出版回憶錄，記錄他在威權體制下遭逮捕、審訊、監禁的過程，以及在長期的高壓恐懼與體制規訓下，如何追尋歷史真相，尋回自我價值。陳欽生現為人權博物館資深志工，經常協助國際參訪人士導覽，並擔任人權故事車「真人圖書館」主講人。

陳欽生致詞時表示，儘管重揭傷疤曾讓他飽受惡夢與痛苦，但「這段苦難不能、也不應該被忘記」，他感謝教授們一直鼓勵他出來說自己的故事，感謝妻子李桂芬的陪伴，「今天看到很多父母親帶孩子來，真的很開心，希望能讓更多年輕一代，透過我的人生了解台灣歷史，進而思考台灣到底要走哪一條路。」

同為獄友的洪武雄前輩也站台相挺表示，兩人是獄中室友，直到出獄後都仍互相鼓勵，「他出獄之後還沒台灣身分證，有段時間，我們一起做過粗重的道路工程，畫斑馬線，後來他走出自己的一番成就，事業成功，很為他高興。」洪武雄表示，陳欽生的勇氣與奮鬥精神，值得大家欽佩。

立法委員張雅琳表示，透過這本書可以清楚了解在威權體制下，任何無辜的人都可能被剝奪人權、失去自由。她期待越來越多真相出書，年輕世代更可以多了解過去這段歷史。

人權館館長洪世芳表示，陳欽生1967年被莫須有謊言罪名羅織，1971年被捕入獄，飽受折磨，「這本書以見證者的角度，將親身經歷的白色恐怖歷史記錄下來，讓生在自由時代的我們得以了解這塊土地的過去。」

人權 馬來西亞 人生

延伸閱讀

影／呼籲別卡強軍特別條例 綠委質疑黃國昌混淆視聽

中豐交流道通車未滿1月 民怨「平面車塞爆」將改善設計

總預算案綠盼以蒼生為念 藍：這部總預算不合法

影／台灣出生率屢創新低 全教總：落實精緻教育的重要契機

相關新聞

中榮報告還在騙？醫材廠商動刀畫面曝光 衛福部長：不排除外部調查

台中榮總日前被爆出三名外科醫師，放任醫材廠商進入手術室執行手術，衛福部要求中榮提出調查報告，本周報告內容出爐，院方稱醫師...

天災悲歌⋯蘇花緊鄰太平洋最美路段廢線 3處絕美景點走入歷史

台9丁線舊蘇花公路和仁至大清水路段緊鄰太平洋，壯觀海景被譽為「蘇花最美路段」，但去年強震後土石鬆動多次落石阻斷交通，行政...

蘇花最美路段走入歷史 地方嘆：花蓮觀光、交通重擊縮影

舊蘇花和仁至大清水段廢線走入歷史，不少用路人回想與這段臨海道路的美麗相遇，嘆息「以後只能用設定年分的街景地圖來回憶了」。...

出書分享學醫歷程 黃達夫：國內醫學教育只教看病、不教病人要什麼

行醫逾60年，創立全台首家癌症治療專門醫院，和信醫院董事長黃達夫出版新書「師心我心」，紀錄他隨16位導師學醫的歷程。今天...

曾當和信醫院董事長黃達夫學生 石崇良：查房到腿軟「靠師母解救」

和信醫院創院院長、董事長黃達夫出版新書「師心我心」，回顧其醫學教育養成歷程16位導師故事，今天舉辦新書發表會。衛福部長石...

考生看過來！學測次日中南部恐飆28度 北、東部零星雨

明天是學測第2天，氣象署表示，明天僅基隆北海岸、大台北地區、東半部地區以及部分北部山區有零星降雨，西半部大致多雲到晴，北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。