政治受難者陳欽生出版回憶錄 盼年輕世代了解歷史

政治受難者陳欽生出版「謊言．真相：陳欽生生命故事」，發表會上陳欽生表示人生至今很滿足，「希望能讓台灣年輕世代透過我的故事去了解這塊土地的歷史，進而思考台灣的未來。」

被大家暱稱為「生哥」的陳欽生新書發表會上，包括民進黨籍立法委員張雅琳、桃園市議員魏筠、國史館館長陳儀深、客委會主委古秀妃、政大台灣史研究所教授薛化元、台灣大學歷史系教授周婉窈以及政治受難者前輩張則周、洪武雄等到場。一同見證人權歷史重要時刻。

原籍馬來西亞，陳欽生首度以華語出版回憶錄，記錄他在威權體制下遭逮捕、審訊、監禁的過程，以及在長期的高壓恐懼與體制規訓下，如何追尋歷史真相，尋回自我價值。陳欽生現為人權博物館資深志工，經常協助國際參訪人士導覽，並擔任人權故事車「真人圖書館」主講人。

陳欽生致詞時表示，儘管重揭傷疤曾讓他飽受惡夢與痛苦，但「這段苦難不能、也不應該被忘記」，他感謝教授們一直鼓勵他出來說自己的故事，感謝妻子李桂芬的陪伴，「今天看到很多父母親帶孩子來，真的很開心，希望能讓更多年輕一代，透過我的人生了解台灣歷史，進而思考台灣到底要走哪一條路。」

同為獄友的洪武雄前輩也站台相挺表示，兩人是獄中室友，直到出獄後都仍互相鼓勵，「他出獄之後還沒台灣身分證，有段時間，我們一起做過粗重的道路工程，畫斑馬線，後來他走出自己的一番成就，事業成功，很為他高興。」洪武雄表示，陳欽生的勇氣與奮鬥精神，值得大家欽佩。

立法委員張雅琳表示，透過這本書可以清楚了解在威權體制下，任何無辜的人都可能被剝奪人權、失去自由。她期待越來越多真相出書，年輕世代更可以多了解過去這段歷史。

人權館館長洪世芳表示，陳欽生1967年被莫須有謊言罪名羅織，1971年被捕入獄，飽受折磨，「這本書以見證者的角度，將親身經歷的白色恐怖歷史記錄下來，讓生在自由時代的我們得以了解這塊土地的過去。」