曾當和信醫院董事長黃達夫學生 石崇良：查房到腿軟「靠師母解救」

和信醫院創院院長、董事長黃達夫出版新書「師心我心」，回顧其醫學教育養成歷程16位導師故事，今天舉辦新書發表會。衛福部長石崇良出席致詞，他提到，曾跟隨黃達夫學醫2個月，當時和信醫院甫創設，黃達夫著名的「大查房時代」尚未結束，每次隨黃院長查房，都從下午2時看病人至晚間8時，長達6小時，學生疲憊腿軟靠在病房走廊2側，只剩黃院長精神奕奕，站立走廊中央說明病情。

石崇良說，他從黃達夫院長身上，學到如何視病猶親，當時在和信醫院實習2個月，每次隨院長巡視病房，都是從下午2時開始，直至晚間8時才結束，院長除逐一詢問病人病情，也細心了解其生活背景、家庭狀況，且從來不在病房內教學，完成查房後，回到走廊才與學生討論病人狀況，到了晚間，學生累到靠在牆壁上，只剩黃院長「直挺挺站在中央」，待師母現身解救，學生才能休息。

石崇良1994年在台大醫院擔任住院醫師，當時需輪派至借址仁愛醫院的和信醫院實習。石崇良說，除查房仔細之外，黃達夫院長還要求學生每周應查看「新英格蘭期刊」最新研究，他從院長身上學到實證為基礎的醫學，至今仍受用，衛福部近期組織改造，將成立「醫療科技評估中心」，即是希望培養人才，基於科學實證，為民眾挑選最具臨床效益的治療選項。

和信醫院腫瘤內科主任鍾奇峰說，他1997年至和信醫院報到，當時「大查房時代」已過，只聽學長姐提過這段傳奇故事，不過，黃院長對個案討論力求精細，討論單一病人情況，可從下午3時開始，直至晚上7時才結束，期間院長不斷指出報告內容不夠詳盡，某次報告一位乳癌病人病情，院長發現病人曾罹患盲腸炎，直追問病情原因，讓他了解除主訴疾病外，應了解病人全貌。

黃達夫以針砭醫界文化聞名。醫師出身的作家侯文詠提到，當時黃院長爭取台大醫學院院長職位，他在跟隨師長，在另一競爭者團隊，專門寫文案攻擊院長，後來他出版「白色巨塔」一書，對醫界文化多有批評，黃院長致電說「寫得很好」，兩個「對醫界意見很多」的人，自此建立橫跨30多年的友誼，而兩人的共同初衷，都是希望醫界能夠進步。

遠見天下文化事業群創辦人高希均致詞時，掛心我國醫療發展。他說，國家整體資源有限，且彼此互相排擠，卻花費大把金錢在軍事支出，「好像武器比什麼都重要」，花錢保護自己沒人反對，但也有不必花這麼多錢的方法，那就是兩岸和平，不再針鋒相對、不要打仗，如此一來，可將國家資源投注於醫療、教育、環保等部門。

和信治癌中心醫院與天下文化今天舉行「師心我心」新書發表會，和信治癌中心醫院創辦人黃達夫醫師，投身醫界六十年中16位導師故事集結成冊，提出「科學、實證、人道」的行醫準則，遠見，天下文化事業群創辦人高希均（圖）等人與會出席致詞。記者許正宏／攝影 和信治癌中心醫院與天下文化今天舉行「師心我心」新書發表會，和信治癌中心醫院創辦人黃達夫醫師，投身醫界六十年中16位導師故事集結成冊，提出「科學、實證、人道」的行醫準則，衛生福利部部長石崇良（圖）等人與會出席致詞。記者許正宏／攝影 和信治癌中心醫院與天下文化今天舉行「師心我心」新書發表會，和信治癌中心醫院創辦人黃達夫醫師，投身醫界六十年中16位導師故事集結成冊，提出「科學、實證、人道」的行醫準則，並由作家侯文詠（圖）擔任主持，導讀作者黃達夫與和信癌醫的醫師們共同與談。記者許正宏／攝影